Nioh Remastered trafi na PS5 i PC. Seria doczeka się ulepszeń

Zapowiedziano Nioh Remastered na PS5 i PC. Odświeżenie obejmie zarówno pierwszą jak i drugą część świetnej serii soulslike.

Seria Nioh to przedstawiciel święcącego ostatnio triumfy gatunku soulslike. Gry spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy i zagwarantowały sobie miejsce wśród najciekawszych produkcji na PlayStation 4.

Studio Team Ninja zapowiedziało, że aktualnie pracuje nad Nioh Remastered. Odświeżenie obejmuje pierwszą i drugą odsłonę serii oraz zadebiutuje 5 lutego 2021 roku. Remastery trafią na PlayStation 5 i PC.

W przypadku PC gracze mogą liczyć na następujące ulepszenia Nioh 2:

Wsparcie dla rozdzielczości 4K

Obsługę monitorów ultra wide

Wsparcie dla technologii HDR

Wsparcie dla monitorów 144 Hz

Pełne dostosowanie sterowania na myszce i klawiaturze

Wersje obu gier na PS5 obsłużą 4K i 120 FPS. Nie wiadomo czy twórcy pozwolą nam wybrać między trybem ulepszonej grafiki a płynności zabawy, ale informacje te powinny zostać ujawnione już niedługo. Dodatkowo gracze otrzymają możliwość przeniesienia stanów zapisu z PS4 na PS5.

Remaster Nioh 2 będzie dostępny za darmo dla posiadaczy pierwowzoru. Twórcy nie podali informacji czy dotyczy to również pierwszej części gry.

Jeśli jednak dopiero planujecie zakup Nioh Remastered i nie posiadacie żadnej z gier, to oba tytułu będą dostępne do zakupu w formie The Nioh Collection na PlayStation 5.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.