Jaki gotowy PC wybrać? 5 modeli na każdą kieszeń

Rynek gamingowych komputerów osobistych rozrósł się do tego stopnia, że dziś każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od zasobności portfela. I to nawet bez potrzeby składania wszystkich części samemu. W końcu coraz więcej osób przekonuje się, że gotowy PC może być świetnym wyborem: otrzymujemy złożony, przetestowany sprzęt, a do tego oszczędzamy czas i nerwy.

Jaki gotowy PC wybrać?

Oczywiście, składanie komputera samemu bywa dziko satysfakcjonujące. To trochę jak układanie klocków, ale nie każdy ma na to czas lub ochotę. Własnoręczny montaż wiąże się z dylematami (czy ten procesor na pewno pasuje do płyty?), a czasem niespodziankami w postaci braku rozruchu, gdy dumni dokręcimy już ostatnią śrubkę. Poza tym research to podstawa, a to wymaga bardzo dobrej znajomości obecnych trendów w grach i technologiach, a przede wszystkim sporych nakładów czasu. Kupując gotowy zestaw, unikamy takich atrakcji. Ponadto otrzymujemy pewność, że komponenty są dobrze dobrane i złożone przez fachowców. W rezultacie możemy od razu po wyjęciu z pudełka cieszyć się rozgrywką, zamiast spędzać wieczór z instrukcją obsługi i wkrętakiem.

W tym artykule przedstawiamy pięć ciekawych modeli gotowych PC dostępnych w Media Expert – od ekonomicznego po prawdziwego potwora wydajności. Każdy z nich pozytywnie zaskakuje stosunkiem ceny do możliwości. Full HD, WQHD, 4K, ray tracing, VR, streaming – niezależnie co Cię interesuje, wśród wybranych przez nas zestawów, znajdzie się sprzęt idealny dla każdego.

Ten zestaw dostępny w sieci Media Expert to najtańsza propozycja w naszym zestawieniu, ale “najtańszy” wcale nie oznacza “słaby”. Wręcz przeciwnie, MAD DOG ENDORFY300AIR-A04DB16 oferuje naprawdę solidną konfigurację w tej cenie. Znajdziemy tu procesor AMD Ryzen 5 3600 (6 rdzeni i 12 wątków o taktowaniu 3.6 – 4.2) oraz kartę graficzną Radeon RX 6600 z 8 GB pamięci VRAM, wspierane przez 16 GB pamięci RAM DDR4. Na dane przeznaczono szybki dysk SSD o pojemności 1 TB, więc przestrzeni na gry i programy nie zabraknie. Całość zamknięta jest w obudowie ENDORFY Signum 300 ARGB z przeszklonym panelem bocznym, wyposażonej w układ chłodzenia Wraith.

Warto pamiętać, że producent nie dołącza systemu operacyjnego. Windowsa trzeba zainstalować we własnym zakresie (ewentualnie można zaszaleć z innym OS, jeśli lubicie wyzwania). Na plus jest fakt, że sami wybieracie oprogramowanie, na którym ma śmigać maszyna.

Do czego najlepiej nadaje się ten zestaw? Krótko mówiąc, do grania w Full HD na średnich lub wysokich ustawieniach, w końcu wszystko zależy od danej gry. Radeon RX 6600 bez problemu udźwignie większość nowości w sensownych rozdzielczościach, a w tytułach e-sportowych (pokroju CS2, Valorant czy Fortnite) możemy liczyć na bardzo wysoką liczbę klatek na sekundę. Ponadto karta AMD obsługuje sprzętowo śledzenie promieni, więc efekty ray tracingu da się włączyć w niektórych grach, ale trzeba się liczyć z wyraźnym spadkiem wydajności. W kategorii “stosunek ceny do jakości” mówimy o bardzo sensownym gotowcu.

Następny na liście jest zestaw MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1437EU, czyli gotowy desktop od MSI. Jego specyfikacja udowadnia bardzo udany balans między ceną a osiągami. Na pokładzie znajdziemy Intel Core i5-14400F – nowoczesny 10-rdzeniowy (6 rdzeni Performance + 4 Efficient) procesor 14. generacji, który bez trudu radzi sobie z najnowszymi grami. Do tego 16 GB pamięci DDR5 5600 MHz, zapewniającej wysoką przepustowość.

Największą gwiazdą jest tu nadal karta NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci GDDR6. Ten układ oferuje około 20-30% wyższą wydajność niż RTX 3060, a przy tym niższy pobór prądu i nowsze technologie. Najważniejsze jest jednak lepsze wykorzystanie technik skalowania rozdzielczości. DLSS 3 wraz z generowaniem klatek potrafi znacząco podbić płynność animacji! Dzięki temu w grach wysoce kompetytywnych ten PC wyciśnie maksymalny klatkarz na monitorach 1080p 144 Hz. Ba, nawet i nieco bardziej wymagające tytuły uciągnie w WQHD. Jest też, rzecz jasna, ray tracing. Kartę RTX 4060 wyposażono w rdzenie RT 3. generacji. Możemy podziwiać nieskazitelny obraz z opcjami RTX w grach takich jak Cyberpunk 2077.

Dodatkowo muszę dodać, że model ten posiada wbudowany moduł Wi-Fi 6E! Kolejnym plusem i sporą oszczędnością jest zainstalowany system Windows 11 Home. Także nawet od pierwszego uruchomienia nic nie stoi na przeszkodzie, by po podłączeniu do prądu zacząć grać w ulubiony tytuł.

Obudowa MSI MAG Infinite S3 prezentuje się nowocześnie. Ma stylowe podświetlenie LED z przodu i przeszklony bok, przez który widać wnętrze komputera. Producent zadbał o efektywne chłodzenie powietrzem dla procesora oraz dobre rozmieszczenie wentylatorów obudowy. Zasilacz o mocy 500 W został dobrany z zapasem, co wystarczy dla RTX-a na pokładzie i CPU. Jednocześnie zapewnia miejsce na ewentualną przyszłą wymianę GPU na mocniejszy model, jeśli to akurat Wam się zamarzy.

Aktualna cena tego zestawu to 4499,99 zł, a zyskujemy tutaj przede wszystkim platformę Intel z DDR5. W porównaniu z tańszą wersją, ten MSI oferuje wyższą wydajność w nowych tytułach i lepszą opłacalność. Jednocześnie, wciąż jest sporo tańszy od high-endowych konfiguracji. Można powiedzieć, że to komputer “dla każdego”. Sprawdzi się świetnie w Full HD (zwłaszcza jeśli chcemy wysokie fpsy na monitorach ponad 144 Hz), a i z gamingiem w 1440p poradzi sobie bardzo przyzwoicie.

Trzeci zestaw to propozycja dla tych, którzy celują w wydajność wyższą niż przeciętna. MAD DOG Endorfy500ARGB-A14DR32 nazwać można “złotym środkiem” w tym rankingu, patrząc na cenę i jakość. Łączy on potężne komponenty AMD i kusi szczególnie graczy z monitorami WQHD. Sercem maszyny jest 8-rdzeniowy AMD Ryzen 7 7700 na Zen 4, procesor zdolny obsłużyć 16 wątków jednocześnie. Taka liczba rdzeni oznacza nie tylko zapas mocy do gamingu, ale i komfort przy streamingu czy innych zadaniach. Także nie bójcie się, niezależnie od tego czy pracujecie w Adobe Premiere czy raczej zajmujecie się gigantycznymi plikami w Photoshopie, wszystko powinno śmigać aż miło.

Z kolei za grafikę odpowiada tutaj AMD Radeon RX 7800 XT z 16 GB pamięci GDDR6. Ta karta to prawdziwy mistrz w rozdzielczości 1440p. Bez trudu utrzyma ponad 60 klatek na sekundę w nawet tych zaawansowanych tytułach na ustawieniach ultra. Wiele gier osiągnie ponad 100 fpsów w WQHD, co docenią posiadacze monitorów 144 Hz. W przypadku 4K ten model również daje radę.

16 GB VRAM to wystarczający zapas, by załadować tekstury w wysokiej rozdzielczości. Co więcej, AMD dysponuje technologią FSR (FidelityFX Super Resolution), która – podobnie do DLSS – potrafi zwiększyć płynność renderując obraz w niższej rozdzielczości i poprawiając jego jakość za pomocą skalowania AI. Dzięki temu nawet gry z ray tracingiem staną się grywalne na wysokich ustawieniach. Warto pamiętać, że karty Radeon tradycyjnie nieco ustępują konkurencji w śledzeniu promieni. Mimo to, RX 7800 XT spokojnie uciągnie ray tracing w 1080p i 1440p w wielu grach.

Patrząc na pozostałe podzespoły – tutaj również postawiono na efektywność działania. Otrzymujemy 32 GB szybkiej pamięci DDR5 6000 MHz, idealnie na dzisiejsze standardy. Do tego dysk SSD NVMe 1 TB (PCIe 4.0), dzięki czemu gry wczytują się błyskawicznie. Fabrycznie brak zainstalowanego systemu operacyjnego, co dla wielu graczy będzie zaletą – nie płacimy za licencję Windows, jeśli już ją posiadamy, a system (np. Linuxa dla fanów) możemy zainstalować wedle własnych preferencji.

Całość została zbudowana w efektownej, przestronnej obudowie ENDORFY Arx 500 ARGB. Co jak co, ale jest bajecznie stylowa. Obudowa ma przeszklony panel boczny i zestaw wentylatorów ARGB, które nie tylko świetnie wyglądają, ale i dbają o temperatury podzespołów. W środku zamontowano wydajne chłodzenie dla procesora, dzięki czemu Ryzen 7 7700 zachowuje niskie temperatury i pełną kulturę pracy.

Cena tego zestawu to 5549,99 zł. Za kwotę nieco powyżej 5,5 tys. zł otrzymujemy zatem maszynę gotową na wszystko, co aktualnie wymagane jest do grania. “Aktualnie”, ale pamiętajcie, że dziś technologia zasuwa niewyobrażalnie szybko. Na tle wcześniejszych konfiguracji, MAD DOG A14DR32 wyraźnie góruje wydajnością. Zwłaszcza w rozdzielczości 2560×1440 czuje się jak ryba w wodzie. Jest to też jedyny w naszym zestawieniu komputer w pełni oparty na podzespołach AMD, co ucieszy fanów “czerwonych”.

Czas na zestaw, który kokietuje nas komponentami nowej generacji. MAD DOG Endorfy500ARGB-A19DR32 to komputer wyjątkowy, bo uzbrojony w kartę graficzną serii, która dopiero niedawno weszła na rynek. Mowa o NVIDIA GeForce RTX 5070 z 12 GB pamięci GDDR7. Model ten według specyfikacji przewyższa osiągami RTX 4070, zapewniając wysokie klatki w rozdzielczości WQHD i 4K oraz jeszcze lepszą efektywność energetyczną.

Możemy spodziewać się także wsparcia dla nowych technik, takich jak DLSS 4. To o tyle ważne, jeśli patrzycie przyszłościowo na gotowego kompa. Krótko mówiąc, ten układ zagwarantuje spokój na dłuższy czas. Nadchodzące gry wykorzystujące intensywnie ray tracing czy podbijanie rozdzielczości AI nie zmuszą od razu do wymiany karty.

Procesorem w tym zestawie jest AMD Ryzen 5 7500F. To 6-rdzeniowa jednostka najnowszej generacji Zen 4. Pozbawiona została co prawda zintegrowanej grafiki (stąd oznaczenie F), ale za to oferowana jest w świetnej cenie. Te CPU nadążą do wysokich częstotliwości. Oznacza to, że w grach radzi sobie wyśmienicie, nieznacznie tylko ustępując droższym modelom z linii 7. Wsparcie zapewnia aż 32 GB pamięci DDR5 6000 MHz. Wielozadaniowość i przyszłe wymagania gier (np. pod kątem ilości RAM) nikogo nie zaskoczą.

Na system i dane otrzymujemy SSD NVMe 1 TB. To szybki i pojemny dysk, który pomieści kilka ulubionych tytułów AAA obok Windowsa. A propos systemu: brak tu preinstalowanego Windowsa, co obniża koszt zestawu i pozwala samodzielnie dobrać lub przenieść posiadaną licencję (naturalnie sprzęt w pełni wspiera Windows 11, jak i inne OS).

Sercem – a właściwie płucami – jednostki jest znów obudowa ENDORFY Arx 500 ARGB identyczna jak u poprzednika. Mamy zatem przewiewną skrzynię z czterema wentylatorami ARGB, w której podzespoły mogą oddychać pełną “piersią”. Procesor chłodzi powietrzny cooler o wysokiej wydajności i niskim hałasie. Taka moc przyda się, bo przecież RTX 5070 to już karta z półki high-end, choć nadal o umiarkowanym zapotrzebowaniu energetycznym.

Aktualna cena zestawu MAD DOG A19DR32 wynosi 6 299,99 zł. W zamian dostajemy jednak nowszą generację GPU Nvidii ze wszystkimi jej bajerami. Jak ten model plasuje się na tle pozostałych? W skrócie: pod względem mocy graficznej przegania poprzednie konfiguracje, a zarazem jest tylko odrobinę słabszy od najdroższego zestawu w naszym rankingu (gdzie różnicę robi głównie procesor). Jeśli cenisz sobie technologię NVIDIA, planujesz korzystać z VR albo chcesz spróbować zostać etatowym streamerem – ten komputer sprosta wymienionym zadaniom. I, tak naprawdę, wielu innym również.

Na deser pozostał najwydajniejszy komputer w zestawieniu, prawdziwy kąsek dla tych, którzy myślą przyszłościowo i już nawet teraz chcą wyprzedzić konkurencję: MAD DOG Endorfy500ARGB-A18DR32. Jeśli marzy Ci się sprzęt, na którym odpalisz każdą współczesną grę na “ultra”, to jest to właściwy wybór. Co sprawia, że ten pecet to taka bestia?

Po pierwsze – procesor. AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najszybszych gamingowych CPU na rynku. Dzięki swoim osiągom ten 8-rdzeniowiec potrafi zdziałać cuda w grach, wyprzedzając nawet modele z 16 rdzeniami w czysto gamingowych zastosowaniach. Krótko mówiąc, jest niesamowicie szybki tam, gdzie trzeba. Minimalizuje ograniczenia procesora w grach, pozwalając karcie graficznej rozwinąć pełen potencjał. A kartą graficzną jest tutaj ponownie NVIDIA GeForce RTX 5070 (12 GB).

W efekcie dostajemy duet marzeń: topowy procesor do gier plus mocarne GPU, które wspólnie nie mają sobie równych w tej klasie cenowej. Gry w 4K z ray tracingiem? Spoko! WQHD przy 144 Hz? Nie ma problemu. Nawet jeśli uruchomimy wymagającą grę VR czy jednocześnie streamujemy w 1080p, Ryzen 7 poradzi sobie wzorowo, utrzymując wysoką płynność. Warto dodać, że RTX 5070 zapewnia nie tylko wydajność, ale i cały ekosystem funkcji “zielonych”. Dostajemy DLSS 3/4, Reflex (obniżanie opóźnień w grach e-sportowych) czy doskonały kodek AV1 do streamingu.

Reszta specyfikacji? No cóż – znajdziemy tu 32 GB pamięci DDR5 6000 MHz. Jest też 1-terabajtowy dysk NVMe 4.0. System operacyjny musicie jednak zainstalować we własnym zakresie. Dla jednych to minus, ale dla części graczy wręcz przeciwnie. Z racji mocniejszego procesora, chłodzenie CPU zostało wzmocnione. Zastosowano tu duży dual-tower od Endorfy z dwoma wentylatorami Fluctus 140 mm. Utrzymuje temperatury 7800X3D na sensownym poziomie nawet pod ciągłym obciążeniem.

Komputer zamknięto w tej samej obudowie ENDORFY Arx 500 ARGB co u poprzedników, więc stylistyka i funkcjonalność (okno, ARGB, przewiew) pozostają na najwyższym poziomie. Zasilacz Endorfy Supremo 850 W gwarantuje stabilność i cichą pracę. Nic dziwnego, ten sprzęt zdobył już uznanie użytkowników – Mad Dog A18DR32 zbiera świetne opinie za wydajność i jakość wykonania. Oczywiście, to najwyższa kwota spośród prezentowanych modeli, ale również i możliwości tego peceta są najbardziej obiecujące.

Podsumowanie gotowych pecetów!

Jak widać, gotowe pecety potrafią sprostać różnym wymaganiom i mieszczą się w przeróżnych widełkach cenowych. Od solidnego budżetowca, przez zbalansowanego MSI Infinite S3, aż po next-genowe (no dobra, w zasadzie to current-genowe) zestawy z RTX 5070 – każdy z opisanych komputerów oferuje coś wyjątkowego.

Wybierając gotowy zestaw, otrzymujesz wygodę i pewność, że wszystkie podzespoły dobrze ze sobą współgrają. Ponadto masz gwarancję producenta na całość elementów, co w razie problemów upraszcza serwisowanie. To duży plus, zwłaszcza dla osób, które wolą skupić się na graniu, a nie na technikaliach.

Źródło: Materiał powstał we współpracy z Media Expert.