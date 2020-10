Zadbajcie o upiorny nastrój dzięki Overwatch: Halloweenowa Groza 2020

Święto duchów już niebawem, z tej okazji Blizzard przygotował dla fanów Overwatch moc atrakcji. Dacie się skusić?

Dodatek do cieszącej się ogromną popularnością gry FPS, został już udostępniony, a Halloweenowa Groza 2020 trwać będzie do 3 listopada. Aby skorzystać z przyszykowanych dobrodziejstw, wystarczy zalogować się na serwer.

W ramach celebracji przygotowano nowe elementy ozdobne dla postaci, cotygodniowe nagrody a także umożliwiono graczom zmierzenie się z makabrycznym doktorem Złomensteinem. Wszyscy zainteresowani, którym nie straszne są mikropłatności, będą mogli nabyć w preferencyjnych cenach skrzynki z łupami. Zawierają one m.in. nowe skórki, graffiti czy prezentacje zagrań. Każda z osób, która zdecyduje się na zakup 50 sztuk, w gratisie otrzyma 10 dodatkowych skrzynek

Jeśli zaś jesteście szczęśliwymi posiadaczami konsoli Nintendo Switch, ucieszy Was fakt, że grę Overwatch będziecie mogli wypróbować za darmo w dniach od 13 do 20 października. Jeśli produkcja się Wam spodoba, nabędziecie ją w promocyjnej cenie, płacąc za edycję Legendary Edition o połowę taniej. Oferta obowiązuje do dnia 25 października.

A Wy macie już plany na Halloween?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.