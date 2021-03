Youtuber zawstydził Sony i wykonał ręcznie zjawiskową obudowę do PS5 [WIDEO]

Nie podoba wam się wygląd PS5? Użytkownik YouTube pokazał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by samodzielnie upiększyć konsolę. A jeśli przy okazji stworzy się arcydzieło, to tylko lepiej.

Sony wciąż nie zdecydowało się na wypuszczenie na rynek oficjalnych paneli odświeżających wygląd PS5. Do głosu próbowały dojść w tej kwestii zewnętrzne firmy (jedna z nich oferowała sprzedaż paru wariantów kolorystycznych obudowy jeszcze przed oficjalnym debiutem systemu), jednak japoński producent szybko ostudzał ich zapał, strasząc pozwami. Dlatego gracze biorą sprawy w swoje ręce. Jednym z przykładów jest Matt Perks, który samodzielnie wykonał obudowę do PS5 z mosiądzu. Efekt jest niesamowity.

Matt Perks prowadzi na YouTube kanał DIY Perks, na którym – jak sugeruje nazwa – publikuje filmiki z cyklu „zrób to sam”. Jeden z materiałów pokazuje proces tworzenia wspomnianej obudowy. Na filmiku obserwujemy, jak Youtuber wykonuje ręcznie każdy z jej elementów – od przycisków do zakrzywionych paneli bocznych. Jest to misterna robota.

Wideo zajmuje nieco ponad 16 minut, choć proces doprowadzania PS5 do finalnego stanu trwał na pewno o wiele dłużej. Na końcu pokazane zostało odmienione urządzenie. PlayStation 5 w obudowie autorstwa utalentowanego Youtubera wygląda zjawiskowo. Zresztą zobaczcie sami – całokształt pracy autor prezentuje w 16 minucie.

PS5 – dostępność nie stanowi już problemu?

PlayStation 5 zadebiutowało w listopadzie 2020. Od początku konsolę było wyjątkowo trudno dostać – jej dostępność była mocno ograniczona. Przez pierwsze trzy miesiące od debiutu można było szukać wiatru w polu. Teraz jest już z tym trochę lepiej i kto bardzo chciał nabyć sprzęt, to raczej już to zrobił (choćby w zestawie z mieczem laserowym i inteligentnym odkurzaczem z funkcją szpiega).

Osoby, które mają zamiar kupić PS5, ale do tej pory nie trafiły na odpowiednią okazję, zapraszamy do śledzenia naszego działu Promocje. Często piszemy tam o ofertach dotyczących zestawów z konsolą – być może w końcu uda wam się trafić na satysfakcjonującą propozycję. Oczywiście na pewno nie będzie to urządzenie w mosiężnej obudowie, tylko w czarno-białym plastiku. Niemniej od dawna mówi się, że lepsze takie PS5 niż żadne.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.