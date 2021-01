Microsoft podjął decyzję w sprawie podwyżki ceny Xbox Live Gold

Wczoraj internet obiegła informacja, że za abonament Xbox Live Gold zapłacimy więcej. Konsolowcy byli wściekli, jak zareagował Microsoft w kwestii podwyżki?

Amerykańska firma poinformowała wczoraj, że znacząco zostałaby podniesiona cena za subskrypcję usługi. Zamiast płacić za miesiąc 29,99 zł koszt miał wzrosnąć do 39,99 zł. Miłośnicy zielonych (przynajmniej póki co) powinni być jednak ukontentowani. Okazuje się bowiem, że plany zostały zarzucone. To niemniej nie koniec dobrych wieści. Microsoft przekazał, że opłacanie abonamentu za Xbox Live Gold nie będzie wymagane, by cieszyć się wieloosobowymi grami free to play (takimi jak Call of Duty: Warzone, Apex Legends czy Fortnite).

Należy docenić fakt, że gigant z Redmond zareagował na krytyczne głosy, zamiast iść w zaparte. W wiadomości, która ukazała się na twitterze przedstawiciele firmy przyznają się, że zawiedli ogłaszając swoją decyzję.

Today was not great. We always try to do our best for you and today we missed the mark.



We hear you, and we’re reversing our Xbox Live Gold pricing updates. — Xbox (@Xbox) January 23, 2021



To nie pierwszy raz gdy Microsoft miał odwagę przyznać się do błędu. Być może pamiętacie o porzuceniu koncepcji firmy z roku 2013. Plan zakładał, że aby korzystać z konsoli Xbox One niezbędne będzie stałe połączenie z siecią. Całe szczęście pomysł nie został wdrożony, co pokazuje, że reakcji konsumentów nie należy bagatelizować.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.