Czego bał się szef PlayStation? „Premiera Xbox 360 była przerażająca…”

PlayStation kontra Xbox. To było emocjonujące

Rywalizacja konsol z perspektywy szefów jest zupełnie czymś innym, niż to, co obserwowaliśmy jako gracze. Choć w pewnym miejscach perspektywy były podobne, to w innych obraz sytuacji był zgoła inny. A jak to wyglądało w przypadku Sony? W ostatnim wywiadzie głos zabrał były szef marki PlayStation, czyli Shuhei Yoshida. Zostało mu zadane naprawdę ciekawe pytanie – jaki moment w jego karierze był najbardziej przerażający? Yoshida podał dwa.

Po pierwsze, przejęcie marki Monster Hunter 4 na Nintendo DS – choć to nie było aż tak „duże”, jak… premiera Xboksa 360. Yoshida wyjawił, że debiut drugiej konsoli Microsoftu był „bardzo, bardzo przerażający”. Ten pojawił się na rynku jeszcze w 2005 roku, wyprzedzając PS3 o w zasadzie 12 miesięcy. Dość powiedzieć, że Japończycy i tak dłużej wprowadzali na rynek swoje urządzenie, bo pod koniec 2006, mimo oficjalnej premiery, konsola nie była dostępna wszędzie.

Ciężko mu się dziwić. Microsoft miał gigantyczną przewagę. Sprzęt szybko zyskał fanów, a także oferował mnóstwo ciekawych gier. Gdy Amerykanie sprzedawali wiele konsol i gier, Sony dopiero szykowało się do debiutu w tamtej generacji, zaliczając ogromny poślizg. To mocno rzutowało na późniejszy jej przebieg, choć w samej końcówce to właśnie Sony zaczynało radzić sobie lepiej.

Źródło: purexbox.com