World of Warcraft: Burning Crusade Classic zmierza do graczy. Jest data premiery

Gracze WoW-a mogą zacierać ręce. World of Warcraft: Burning Crusade Classic zmierza do gry. Blizzard potwierdził datę premiery kultowego dodatku na serwerach Classic.

Wypuszczenie World of Warcraft Classic było świetnym posunięciem ze strony Blizzard. Na serwery postarzonej wersji gry przybywa wielu graczy, a wkrótce Classic wzbogaci się o pierwszy dodatek. O jego powstawaniu wiedzieliśmy wcześniej dzięki wielu przeciekom, ale oficjalnie zapowiedziano go stosunkowo niedawno.

Wydawca wreszcie potwierdził oficjalną datę premiery. World of Warcraft: Burning Crusade Classic trafi na serwery gry 1 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Jeśli jesteście regularnymi bywalcami serwerów gry, są dwie rzeczy o których musicie wiedzieć przed premierą BCC.

Po pierwsze, patch przygotowujący serwery na dodatek pojawi się 18 maja. Najpewniej towarzyszyć mu będzie standardowa przerwa w dostępie do gry. Nie będziecie mogli wówczas dołączyć do rozgrywki.

Po drugie, przed udostępnieniem dodatku każdy gracz będzie musiał podjąć istotną decyzję. Zadecydujemy, czy chcemy przenieść naszą postać do dodatku, pozostawić ją na czystym Classicu, czy sklonować, aby angażować się w obie wersje rozgrywki. Wszystko zależy od naszych preferencji.

Dodatek The Burning Crusade był pierwszym rozszerzeniem do WoW-a. Wiele osób zaczęło swoją przygodę z MMORPG właśnie od kultowego TBC i gracze mają do niego spory sentyment. Pozostaje trzymać kciuki, aby Blizzard sprostał bądź co bądź wysokim oczekiwaniom.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.