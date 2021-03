Wiedźmin 3 piękny jak nigdy. Gracz odtworzył Kaer Morhen na Unreal Engine 4

Bardzo utalentowany gracz odtworzył Kaer Morhen na silniku Unreal Engine 4. Wiedźmin 3 mógłby na nim wyglądać naprawdę nieziemsko.

Wszyscy wyczekujemy nieodległej zapowiedzi Wiedźmina 3 w wersji RTX. Odświeżone perypetie Geralta zbliżają się wielkimi krokami, ale musimy na nie jeszcze poczekać.

W międzyczasie możemy rzucić okiem na projekty fanów wirtualnego Wieśka. Pewien gracz obrał sobie za cel przeniesienie Kaer Morhen na silnik UE4.

Wiedźmin 3 i Kaer Morhen na Unreal Engine 4

Felix O’Neill jest artystą CGI ze Szwajcarii. Postanowił on podzielić się z nami swoim bardzo ambitnym projektem, który zakładał przeniesienie zamku Kaer Morhen na słynny silnik Unreal Engine 4. Celem eksperymentu było sprawdzenie, jak wyglądałby Dziki Gon na najnowszej wersji UE.

To duże wyzwanie, wszak sama lokacja jest bardzo skomplikowana i do dziś robi wrażenie w swojej pierwotnej, prawie sześcioletniej wersji. Na UE4 da się jednak zdziałać cuda i Felix poradził sobie z tym zadaniem naprawdę świetnie.

Autor podrzucił nam krótką prezentację swojego dzieła. Możecie ją zobaczyć poniżej i chyba przyznacie sami, że robi to fenomenalne wrażenie. Kaer Morhen do złudzenia przypomina swój pierwowzór z trzeciego Wiedźmina i wygląda przy tym zjawiskowo.

Jak powstawał Wiedźmin 3 na UE4?

Osiągnięcie powyższego efektu wymagało masy pracy i wielu zaawansowanych narzędzi. Całość ostatecznie została wyrenderowana na czwartym UE, jednak nie było to proste.

Najpierw Felix wykorzystał 3DF Zephyr do zeskanowania zamku w celu zachowania odpowiedniej skali. Następnie udało mu się go zbudować od podstaw przy pomocy SketchUp.

Nałożenie efektów zniszczeń na zamek stało się możliwe przy pomocy 3DS Max, a także wtyczki EffectiveTDS. Cała reszta zasobów została stworzona przez Felixa lub zaczerpnięta z zewnętrznych bibliotek zawartości. Jak widać stworzenie tego z pozoru niewielkiego projektu to bardzo czasochłonne i wymagające zajęcie.

Dzięki staraniom Felixa wiemy jednak, że Wiedźmin 3 prezentowałby się naprawdę przepięknie na Unreal Engine 4. Oczywiście omówiona praca to tylko prezentacja i stworzenie tak szczegółowych lokacji na przestrzeni całej gry to wyzwanie dla ogromnego zespołu deweloperów.

Jeśli interesują Was szczegółowe kulisy powstania odnowionego Kaer Morhen, to koniecznie zerknijcie na profil ArtStation Felixa. Zaprezentował on na nim konkretne informacje na temat projektu i podzielił się sztuczkami, które zastosował w trakcie jego tworzenia.

Poniżej możecie zobaczyć materiał, na którym przedstawiono praktycznie cały proces produkcji. Jeśli ktoś sam pracuje na Unrealu i chciałby się poduczyć lub jest po prostu ciekaw procesu twórczego Felixa, to warto rzucić okiem.

Osobom chcącym upiększyć przygody Geralta, polecam zajrzeć do tego artykułu. Znajdziecie w nim bardzo dobrą modyfikację usprawniającą tekstury w Białym Sadzie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.