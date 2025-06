Jeśli tęsknisz za nową historią z Geraltem w roli głównej, mamy dobrą wiadomość: Tales of the Witcher to rozbudowana, darmowa fanowska kampania stworzona przez moddera Gerwanta, dostępna do pobrania na PC przez NexusMods. Zabawa w Wiedźmin 3: Dziki Gon nie ma końca!

Mod do Wiedźmin 3, który warto pobrać – Tales of the Witcher

Mod przenosi nas do Cintry, na długo przed wydarzeniami znanymi z książek i gier, i pozwala ponownie wcielić się w białowłosego łowcę potworów. Są nowe lokacje, kontrakty i klimat, który doskonale oddaje ducha oryginału. Choć nie jest to oficjalne DLC od CD Projekt RED, jakość tej przygody zaskakuje. To pełnoprawna narracyjna przygoda, idealna, by przypomnieć sobie, dlaczego Wiedźmin 3 jest uznawany za jedną z najlepszych gier wszech czasów — szczególnie teraz, gdy czekamy na remake „jedynki” i Wiedźmina 4.

A że Wiedźmin 3: Dziki Gon nadal jest “najnowszą” i największą produkcją w uniwersum, to… Pobranie moda i zainteresowanie się nową przygodą jest idealnym sposobem na powrót do wiedźmińskiego świata. Na całe szczęście fanowskie produkcje trzymają bardzo wysoki poziom. Dzięki temu możemy rozpocząć nowe przygody bez wrażenia, że były przygotowywane nie przez deweloperów, a fanów.

Gdzie można pobrać mod? Oczywiście na niezawodnej stronie Nexus Mods – łapcie link:

Nie mam wątpliwości, że to jeden z najlepszych modów do naszej ukochanej gry. Jeżeli tak jak i ja tęsknicie za nowymi przygodami, to pora zabrać się za instalację. Na stronie moda znajdziecie dokładną instrukcję co zrobić – krok po kroku.

Źródło: gamingbible.com