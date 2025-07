Insomniac szykuje wielki powrót Venoma. Premiera przed Wolverine’em

Choć Marvel’s Spider-Man 2 nie przebił popularności pierwszej części, fani nadal czekają na rozwój uniwersum. I wygląda na to, że kolejnym przystankiem będzie gra poświęcona Venomowi. Nowe przecieki wskazują na premierę w 2026 roku . Oznacza to premierę przed niezwykle oczekiwanym Marvel’s Wolverine.

Venom rośnie w siłę

Według YouTubera THEMAGGSHOW, samodzielna produkcja skupiona na Venomie ma trafić do graczy jeszcze przed Marvel’s Wolverine, którego debiut przewidywany jest dopiero na 2027 rok. Co ciekawe, mimo że mowa o spin-offie, projekt może mieć większy rozmach, niż wielu się spodziewało. Czas produkcji sugeruje, że nie będzie to krótka przygoda na kilka godzin.

Warto też wspomnieć o głosie Venoma. Tony Todd, który wcielił się w tę postać w Spider-Man 2, zmarł niedawno. Na szczęście zdążył wcześniej nagrać dużo materiału, który nie trafił do podstawowej gry. Wszystko wskazuje więc na to, że jego głos usłyszymy także w nowej produkcji. Jeśli więc faktycznie deweloperzy ukończyli nagrywanie kwestii dialogowych, nie dojdzie do zmiany odtwórcy (teraz) głównej roli.

To nie koniec rewelacji. Według tego samego źródła Marvel’s Spider-Man 3 jest już w planach i zadebiutuje dopiero w 2029 roku jako gra międzygeneracyjna. Dodatkowo trwają też prace nad osobnym multiplayerem osadzonym w świecie Spider-Mana, ale na ten temat wciąż wiemy bardzo niewiele. Z wielkiego wycieku Insomniac Games wynika również, że deweloperzy zajmą się grą X-Men.

Choć informacje te nie są jeszcze oficjalne, ich źródło powołuje się na wewnętrzne kontakty. Fani Marvela i Insomniac mają więc na co czekać, choć pozostaje uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza że budżet studia ostatnio został przycięty przez Sony mimo wcześniejszych sukcesów.

Źródło: Tech4Gamers