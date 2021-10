Twórcy Call of Duty, uczcie się od Valoranta. Gra wygrywa z cheaterami

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Twórcy gry Valorant ogłosili ważny kamień miliowy w walce z oszustami grającymi w ich produkcję. Liczba cheatujących obecnie jest najmniejsza w historii.

Nie dziwi mnie, że deweloperzy odpowiedzialni za zabezpieczenia w grach z serii Call of Duty postanowili skorzystać z podobnego rozwiązania, co pracownicy Riot Games. Najnowsze osiągnięcie firmy kojarzonej z League of Legends robi ogromne wrażenie.

Coraz większą popularnością cieszą się oszustwa sprzętowe. Są to oszustwa, których działanie zależy od zewnętrznego elementu sprzętu, mające na celu obejście zabezpieczeń i detekcji zaimplementowanych przez zespół. Twórcy cheatów wprowadzili również inne nowatorskie pomysły, takie jak algorytmy uczenia maszynowego. Naszemu zespołowi udało się pozostać kilka kroków do przodu w tej walce i rutynowo banować oszustów w szerokim zakresie dostawców i metod wykonania. Wbrew temu, co mogą powiedzieć twórcy cheatów, słowa „sztuczna inteligencja” nie czynią oszustwa niewykrywalnym. Co więcej, zajmujemy się unikalnymi formami oszustw poza typowymi aimbotami, takimi jak te, które próbują manipulować silnikiem gry i zasobami. Na dzień dzisiejszy liczba zgłoszeń jest na rekordowo niskim poziomie. – pisze Matt „K3o” Paoletti w imieniu zespołu VALORANT Anti-Cheat

Valorant na tle innych produkcji wyróżnia się dość ważną kwestią, jeśli chodzi o sprawę anti-cheata. Vanguard (nie mylić z nowym Call of Duty) to zaawansowany system wykrywający niepożądane zachowania po stronie klienta FPS-a od Riot Games. Na tle rozwiązań konkurencji wyróżnia się tym, że działa na niskopoziomowej warstwie systemowej, która pozwala mieć największy wgląd w stan uruchomionej aplikacji.