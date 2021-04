Trofea z DLC do Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft szykuje ciekawy wątek

Do sieci trafiła lista osiągnięć najnowszego dodatku do Assassin’s Creed Valhalla. Jedno z osiągnięć nawiązuje do legendy o Świętym Patryku, dlatego możemy wnioskować, że może odgrywać ważną rolę w Wrath of the Druids.

Chyba już nierozłączną częścią branży growej będą niekontrolowane przecieki informacji odnośnie nowości dotyczących wyczekiwanych produkcji. Tym razem padło na listę osiągnięć, z którą możemy się zapoznać z konsoli PS5. Co najdziwniejsze, na PS5 takiej listy nie znajdziemy.

Wyciek osiągnięć Assassin’s Creed Valhalla z PS4

Osiągnięcia do Assassin’s Creed Valhalla nie pierwszy raz wywołały w sieci zamieszanie. Okazuje się, że w wyciekła lista trofeów, z której możemy wyczytać sporo o questach w nadchodzącym DLC.

Here are some of the Hidden Trophies for the DLC via @Jorraptor! pic.twitter.com/lt9jxh1g28 — AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) April 21, 2021

Naszą uwagę z powyższego wpisu przykuwa osiągnięcie „Legenda Świętego Patryka”, którego opis mówi o „zabiciu jedynego węża w Irlandii”. Oczywiście nawiązuje to do mitu o Świętym Patryku, dlatego powinniśmy się spodziewać takiego wątku w jednej z misji. Nie zdziwiłbym się nawet, gdyby wokół tego kręciła się cała fabuła pierwszego rozszerzenia.

Warto zaznaczyć, że wiele osiągnięć z listy dostępnej na PS4 jest ukrytych, przez co nie wiemy o nich nic. Jest to znana zagrywka praktykowana nie tylko na platformie Sony, ale również u konkurencji. Skłania mnie to jednak do zastanowienia się, czy przypadkiem przeciek listy trofeów nie jest celowym zabiegiem właściciela PlayStation.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.