Okazuje się, że brak osiągnięć w Assassin’s Creed Valhalla na PC był jedynie kwestią błędu. Ubisoft przeprosił fanów za swoje niedopatrzenie.

Nowa odsłona Assassin’s Creed to spory sukces dla Ubisoft. Gra cieszy się bardzo wysokimi ocenami i rzekomo świetną sprzedażą. Wydawca nie ma więc na co narzekać, choć nie udało się uniknąć kontrowersji.

Niedawno poinformowaliśmy Was, że Ubisoft zrezygnował z systemu osiągnięć w Valhalli. Na szczęście okazuje się, że było to zwykłe nieporozumienie i błąd w komunikacji z fanami. Jeden z pracowników wsparcia technicznego Ubi rozwiał wszelkie wątpliwości.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że osiągnięcia nie są dostępne w Assassin’s Creed Valhalla – nie było to zamierzone. Aktualnie pracujemy nad uruchomieniem osiągnięć i podzielimy się z wami stosownymi informacjami, kiedy będzie to możliwe. – wsparcie Ubisoft na forum

Oznacza to, że zapewne w ciągu kilku najbliższych dni sprawa znajdzie swoje ostateczne rozwiązanie. Pytanie tylko, czy usunięcie osiągnięć faktycznie było niezamierzone, czy decyzję zmieniono po bardzo złym odbiorze przez fanów.

Choć takie oburzenie może wydawać się nieco dziwne, to nie zapominajmy, że wśród graczy wciąż jest wielu pasjonatów, którzy grają po to, aby zbierać wszystkie trofea i osiągnięcia. Pominięcie bądź co bądź wciąż licznej grupy odbiorców to spore niedopatrzenie ze strony wydawcy. Widać to najlepiej właśnie na przykładzie Assassin’s Creed Valhalla, gdzie gracze zażądali nawet zwrotu pieniędzy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.