Gracze wreszcie mogą przekonać się jak wygląda zabawa w Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine. Szykuje się hit?

Materiał pojawił się na Reddicie, opublikował go użytkownik o nicku ThyroidMelanin. Wideo szybko usunięto, niemniej w internecie nic nie ginie. Film pobrano wcześniej z sieci i poddano go szczegółowej analizie. To co jako pierwsze rzuca się w oczy, to fakt, iż nie brak tutaj analogii do Rainbow Six: Siege. Mowa o podobnej mechanice zdobywania punktów, korzystaniu z rozpoznawalnych trybów broni, czy wcielaniu się w znane postacie (pojawią się m.in. Vigil, Tachanka oraz Lion). Do protagonistów przypisane są specjalne zdolności, które zapewne kojarzycie z poprzedniej części. Niemniej poddane zostały one pewnym zmianom, by lepiej pasować do nieco zmodyfikowanej formy rozgrywki.

Założenia zabawy w Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine

Szczególną uwagę należy jednak skoncentrować na pasożycie, który przypomina czarną substancję. Pojawiła się też pomarańczowa obca struktura. Na filmie możemy zaobserwować jak wybucha w kontakcie z wystrzelonymi w jej stronę pociskami. Warto wspomnieć, że twórcy potwierdzili, iż spekulacje odnośnie zmiany podtytułu na Parasite nie okazały się być prawdziwe (więcej tutaj).

Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine to gra taktyczna, która nastawiona jest na kooperację. Wcielmy się w jedną z trzech postaci (do wyboru: Assault, Recon oraz Support), których zadaniem będzie wyeliminowanie tajemniczego pasożyta. Zaimplementowanie istoty rodem z filmów grozy, wpłynie na atmosferę w trakcie trwania potyczek. Działać będziemy po zmroku, korzystając z oszczędnego oświetlenia, co tylko potęgować będzie złowrogi nastrój. Celem twórców zdaje się być wywołanie u graczy gęsiej skórki. Tylko sprawnie kooperując pojawi się możliwość zażegnania zagrożenia.

Dotychczas zapowiedziano cztery główne misje (Sabotage, Escort, Disruption, and Hunt) i kilka aktywności pobocznych. Deweloperem i wydawcą jest firma Ubisoft, którą kojarzycie dzięki seriom takim jak Far Cry czy Assassin’s Creed. Póki co czekamy na więcej konkretów odnoszących się do zapowiadanej produkcji.

Mając na względzie bardzo pozytywny odbiór poprzedniej gry z serii Rainbow Six przez graczy, można domniemać, że zapowiadany spin-off nie zawiedzie. Pozycja z podtytułem Siege na portalu Metcritic, zdobyła średnią ocen recenzentów wynoszącą 79% (mowa o wersji dedykowanej blaszkom). Gra Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine pojawi się na komputerach klasy PC oraz platformach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Chociaż dokładna data premiery nie została ogłoszona, to nasz tekst rzuca światło kiedy strzelanka zostanie wydana.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.