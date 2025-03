Limitowany, przepiękny kontroler do PS5 z motywem The Last of Us. Jest data premiery i cena

Kultowa już w zasadzie marka PlayStation w postaci The Last of Us dopiero teraz doczekała się dedykowanego sprzętu do PS5. Ten DualSense wygląda fantastycznie.

Może i bywały ładniejsze limitowane edycje kontrolerów do PS5 i PC, ale jednak to The Last of Us! Prawdziwie kultowa marka Sony, która potencjalnie nigdy nie doczeka się trzeciej części (w końcu niedawno sam Neil Druckmann to zasugerował). Mimo wszystko nadal warto ogrywać Part I i Part II, bo to świetne pozycje. Na tyle, że po długim oczekiwaniu dostaliśmy oficjalny kontroler inspirowany właśnie tą serią.

Limitowany pad DualSense inspirowany The Last of Us

Wygląda naprawdę fantastycznie, choć na pierwszy rzut oka dość oszczędnie. Dolna część pozostała biała, ale górę przemalowano na czerń. Bardzo elegancką, dodajmy, bo widnieją na niej połyskujące wzory doskonale znane fanom. Jest logo Świetlików, WFL, a nawet wzory inspirowane tatuażem Ellie. Ładne, stylowe i całkiem pomysłowe. Całość obejrzycie na dedykowanym zwiastunie od Sony dostępnym na dole tego artykułu.

Byliśmy podekscytowani możliwością upamiętnienia serii The Last of Us w kontrolerze, który pokochaliby fani i nasz własny zespół. Chcieliśmy mieć pewność, że obie części The Last of Us są reprezentowane przez ikony wydrukowane w czarnym połysku na obudowie kontrolera. Wśród wzorów trzy szczególne obrazy natychmiast wyróżnią się dla fanów TLOU: Świetlik, ćma i wilk. Gracze rozpoznają kultowe logo Świetlików namalowane sprayem, które pochodzi z części I, podczas gdy ćma i wilk reprezentują przeplatające się życia i dwoistość między Ellie i Abby w części II. – powiedzieli przedstawiciele Naughty Dog

Wiemy, że cena sprzętu wynosi 84.99 dolarów amerykańskich, co powinno przełożyć się na około 419 polskich złotych (tyle samo kosztował limitowany pad Helldivers 2). Pre-ordery w PS Direct ruszają już 14 marca. Premiera sprzętu już 14 kwietnia, w dzień debiutu 2. sezonu serialu od HBO. Ilość ma być ograniczona, ale niestety nie wiemy, jak wygląda sprawa z polską dystrybucją.

Źródło: PlayStation Lifestyle