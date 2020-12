The Flash. Plotki sugerują kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu

Niepotwierdzone informacje odpowiadają na pytanie kiedy rozpoczną się zdjęcia do The Flash.

W sieci nie brakuje pogłosek, sugerujących , że zdjęcia do filmu The Flash miałyby rozpocząć się w kwietniu. Reżyserem ma zostać Andy Muschietti znany z takich przebojów jak obie części filmu To oraz Mama. Scenarzystką projektu została zaś Christina Hodson.

W głównej roli obsadzono Ezra Millera. Większość zdjęć ma powstać w Warner Bros Leavesden studios. O fabule nie wiemy zbyt wiele. Plotki sugerują, że tym razem uświadczymy przenikania światów równoległych. Data premiery ustalona została na listopad 2022 roku.

Flash to bohater uniwersum DC, który porusza się nieomal z prędkością światła. Potrafi natychmiastowo reagować kiedy jest to niezbędne. Ponadto może podróżować w czasie a także przenosić się do innych wymiarów. Pierwszy raz postać zadebiutowała w komiksie z roku 1940 Flash Comics vol.1 #1. Na platformie Netlix dostępny jest zaś serial traktujący superbohaterze, mierzącym się z groźnymi przestępcami.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.