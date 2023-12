Najlepsze gry na Steam w 2023 roku. Który tytuł był niepokonany?

Steam kończy 2023 rok

Najlepsze gry tego roku na platformie Steam już są. Valve udostępniło specjalne podsumowanie, w ramach którego gry zostały podzielone na kilka kategorii. Zainteresowani? Oto jak prezentują się kategorie:

Bestsellery — gry z najlepszym wynikiem przychodu brutto

— gry z najlepszym wynikiem przychodu brutto Nowe gry — gry z najlepszymi wynikiem sprzedaży w ciągu 2 tygodni od premiery

— gry z najlepszymi wynikiem sprzedaży w ciągu 2 tygodni od premiery Najczęściej rozgrywane — tytuły, które przekroczyły liczbę 40 tysięcy graczy jednocześnie. Uszeregowano je od tych z największymi liczbami

— tytuły, które przekroczyły liczbę 40 tysięcy graczy jednocześnie. Uszeregowano je od tych z największymi liczbami Gry, które opuściły wczesny dostęp — najbardziej dochodowe gry, które opuściły wczesny dostęp

— najbardziej dochodowe gry, które opuściły wczesny dostęp Steam Deck — gry z największą liczbą graczy na mobilnej konsoli od Valve

— gry z największą liczbą graczy na mobilnej konsoli od Valve Wsparcie dla kontrolerów — najpopularniejsze gry wśród osób korzystających z kontrolerów

— najpopularniejsze gry wśród osób korzystających z kontrolerów Najlepsze na VR — najbardziej dochodowe tytuły wyłącznie VR (bez dodatków itp.)

Nie ma zatem mowy o sztampowych kategoriach w stylu „Najepsze strzelanki” i tym podobne. Warto zauważyć, że zabrakło również tradycyjnego uszeregowania gry np. na miejsca od 1. do 10., zamiast tego produkcje znalazły się w kilku kategoriach — Platyna, Złoto, Srebro i Brąz. Pierwsza, najbardziej prestiżowa grupa to miejsca od 1 do 12, złoto 13-24, srebro 25-50 a brąz 51-100.

Najlepsze gry 2023 roku

Oto przykładowe gry w poszczególnych kategoriach:

Bestsellery — Starfield, Dota 2, Call of Duty Modern Warfare III, Baldur’s Gate 3, Lost Ark, Destiny 2;

— Starfield, Dota 2, Call of Duty Modern Warfare III, Baldur’s Gate 3, Lost Ark, Destiny 2; Nowe gry — EA Sports FC 24, Sons of the Forest, Star Wars Jedi: Ocalały, ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON, Starfield, Resident Evil 4;

— EA Sports FC 24, Sons of the Forest, Star Wars Jedi: Ocalały, ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON, Starfield, Resident Evil 4; Najczęściej rozgrywane — Baldur’s Gate 3, Starfield, Dota 2, Lost Ark, Sons of the Forest, Goose Goose Duck;

— Baldur’s Gate 3, Starfield, Dota 2, Lost Ark, Sons of the Forest, Goose Goose Duck; Gry, które opuściły wczesny dostęp — Demonologist, Everspace 2, Ready or Not, Farlight 84, Baldur’s Gate 3, MARVEL SNAP;

— Demonologist, Everspace 2, Ready or Not, Farlight 84, Baldur’s Gate 3, MARVEL SNAP; Steam Deck — Vampire Survivors, Cyberpunk 2077, Dave The Diver, Starfield, Baldur’s Gate 3, Wiedźmin 3: Dziki Gon;

— Vampire Survivors, Cyberpunk 2077, Dave The Diver, Starfield, Baldur’s Gate 3, Wiedźmin 3: Dziki Gon; Wsparcie dla kontrolerów — Rocket League, Resident Evil 4, Elden Ring, Street Fighter 6, Starfield, EA Sports FC 24;

— Rocket League, Resident Evil 4, Elden Ring, Street Fighter 6, Starfield, EA Sports FC 24; Najlepsze na VR — Gorilla Tag, Into the Radius, Pavlov, VTOL VR, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Blade and Sorcery;

Co sądzicie o takim podsumowaniu roku?