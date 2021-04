State of Play i nowe gry na PS5 i PlayStation 4. Oglądajcie na żywo!

Godziny dzielą nas od kolejnego odcinka State of Play, którego wisienką na torcie ma być długi gameplay z Ratchet & Clank: Rift Apart na PlayStation 5.

Zapraszamy do wspólnego oglądania pokazu State of Play. Streaming na żywo rozpocznie się 29 kwietnia o godzinie 23:00 czasu polskiego. Chcecie oglądać? Wystarczy zajrzeć do tej wiadomości o wspomnianej godzinie i nacisnąć Play na poniższym wideo.

Jakie gry na PlayStation zobaczymy?

Sony informuje, że głównym punktem pokazu będzie gameplay z Ratchet & Clank: Rift Apart. Mamy zobaczyć materiał trwający aż 15 minut, zatem całkiem sporo.

– Zobaczysz zupełnie nową rozgrywkę z Rivetem, dokładniej przyjrzymy się niektórym nowym broniom z nieziemskiego arsenału oraz poznamy różnorodność światów – zapowiadają Japończycy.

Warto przy okazji wspomnieć, że data premiery Ratchet & Clank: Rift Apart jest zaplanowana na 11 czerwca tego roku ekskluzywnie na PlayStation 5. Do tego czasu deweloperzy ze studia Insomniac Games pracują w pocie czoła, by dopieścić swoje nowe dzieło.

Gra już teraz wygląda bardzo dobrze, co mogliśmy podejrzeć na niedawnym krótkim fragmencie rozgrywki. Twórcy obiecują, że nie zaskoczą nas mikropłatnościami i skrócą dodatkowo do premiery czas ładowania gry, który i tak jest już mało zauważalny przez sprytne użycie animacji (zerknijcie do tego newsa po szczegóły).

Zanim jednak pojawi się dzisiaj oczekiwany gameplay z Ratchet & Clank: Rift Apart, czekają nas na pokazie Sony nowe wieści na temat kilku innych tytułów na PlayStation 4 i PlayStation 5. Nie podano szczegółów, lecz nie spodziewamy się zapowiedzi, ponieważ Japończycy wspominają o aktualizacji informacji.

State of Play na żywo – live streaming – start o 23:00

Zapraszamy do wspólnego oglądania!

