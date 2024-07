Star Wars Outlaws z trybem dla hardkorów. Otwarty świat bez wskazówek wygląda zjawiskowo

Jedną z największych zalet gry Star Wars Outlaws ma być otwarty świat gry. Ten będzie obfitował w różne aktywności i ciekawe miejsca do znalezienia, a także cele do zrealizowania. Najbardziej wytrwali gracze będą mogli skorzystać ze specjalnego trybu, który pozbawi ich wszystkich podpowiedzi kontekstowych na terenie obiektów i trasy. To coś dla prawdziwych odkrywców, chcących nieustannie się zaskakiwać — a będzie czym.