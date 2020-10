Spot premierowy PS5. Gracze: „Play Has No Limits”, ale zamówienia już tak

Sony zamieściło na YouTube premierową reklamę PlayStation 5. Next-gen został w niej zaprezentowany w kontekście eksploracji kosmosu. Gracze żartują z zachwalanego przez producenta „braku limitów” systemu.

Na koncie PlayStation na YouTube pojawił się niedawno świeży spot nowej konsoli Sony. W nagraniu lektor (raper Travis Scott) zapewnia, że platforma zaoferuje graczom zupełnie nowe doświadczenie grania, dając możliwość okrywania do tej pory nieznanych obszarów.

Uwadze odbiorców nie uszła ironia zawarta w haśle reklamowym systemu. Pod spotem pojawiły się głosy, że skoro PS5 ma oferować „zabawę bez granic”, to może wypadałoby najpierw zadbać o rzecz najbardziej podstawową, czyli dostępność konsol w sklepach – a dopiero później ruszać na podbój kosmosu.

Od premiery dzieli nas zaledwie trzy tygodnie – debiut PS5 zaplanowano na 19 listopada. Mimo to next-gena wciąż nie da się nigdzie kupić. Sony nie wyjaśniło do tej pory przyczyn problemów z dostępnością. Być może sytuacja ulegnie zmianie w najbliższym czasie – na pewno będziemy was o tym poinformować. Polecamy też naszą najnowszą publicystykę dotyczącą PS5 – tutaj próbujemy rozgryźć plan marketingowy Sony, a pod tym adresem piszemy o telewizorach do next-genów.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.