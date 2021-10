Nowy Splinter Cell z zielonym światłem od Ubisoftu – twierdzą dwa niezależne źródła

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Według źródeł zagranicznej redakcji VGC Ubisoft wydał zielone światło na nową grę z cyklu Splinter Cell. Produkcja miałaby być czymś na osłodę dla fanów serii po zapowiedzianych produkcjach mobilnych i VR.

Ostatni pełnoprawny tytuł ze „Splinter Cellem” w nazwie miał premierę w 2013 roku. Od tamtej pory fani wyczekiwali kolejnego dzieła Ubisoftu, jednakże ci chcący wydań na PC lub konsole mogli co najwyżej jedynie ponarzekać. Dziś jednak przychodzę do Was z dobrymi wieściami, bowiem francuski wydawca według dwóch niezależnych źródeł miał dać zielone światło na nową grę z tego skradankowego uniwersum.

Według źródeł, które poinformowały nas, że tytuł został wprowadzony do produkcji jako sposób na odzyskanie fanów sfrustrowanych ostatnimi próbami wskrzeszenia franczyzy na rynku mobilnym i VR. Nie jest jasne, które studio pracuje nad projektem, ale dwie osoby znające plany Ubisoftu zasugerowały, że nowy Splinter Cell jest prowadzony przez studio spoza tradycyjnej bazy w Montrealu. – pisze redakcja VGC

VGC poinformowało również, że gra miałaby być we wczesnym stadium produkcji i prędko wszyscy nie zobaczymy oficjalnej zapowiedzi, a dokładniej – nie w 2023 roku.