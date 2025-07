SkyShowtime za darmo. Fantastyczna promocja w Amazon Prime Video

Jeśli masz Amazon Prime Video, to teraz możesz zyskać dostęp do SkyShowtime zupełnie za darmo. Amazon uruchomił specjalną promocję, dzięki której przez 30 dni można oglądać zawartość tej platformy bez żadnych opłat, w sam raz na letnie maratony filmowe.

Hity kinowe i serialowe do nadrobienia w SkyShowtime

SkyShowtime regularnie wrzuca do swojej biblioteki nie tylko kinowe blockbustery, ale też tytuły stworzone specjalnie na potrzeby streamingu. Na liście najnowszych premier można znaleźć choćby takie tytuły jak Wicked, Dziki Robot, Sonic 3, Anora czy nowy polski serial oryginalny. Wiele z nich dopiero co gościło na dużym ekranie i nadal cieszy się dużą popularnością wśród widzów.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy zalogować się na swoje konto Amazon Prime Video i przejść do zakładki kanałów. Tam można uruchomić 30-dniowy bezpłatny okres próbny SkyShowtime, który daje pełen dostęp do całej oferty. Co ważne, z oferty mogą skorzystać także osoby, które wcześniej płaciły już za SkyShowtime. Nie trzeba więc tworzyć nowego konta.

Po aktywacji warto od razu odwiedzić ustawienia subskrypcji i wyłączyć automatyczne odnawianie, dzięki temu unikniecie przypadkowego naliczenia opłaty po zakończeniu darmowego okresu. To wszystko sprawia, że jeśli akurat szukacie czegoś do oglądania w wakacje, to teraz macie okazję złapać naprawdę solidny zestaw filmów i seriali i to bez wydawania ani złotówki.

Źródło: Amazon Prime Video