Jeden z najlepszych filmów 2024 roku już na streamingu. Gdzie obejrzeć w Polsce?

SkyShowtime wzbogacił swoją ofertę o prawdziwą perełkę. Od dzisiaj w katalogu platformy znajdziecie „Dzikiego Robota” – jeden z najbardziej zaskakujących i najlepiej ocenianych filmów animowanych 2023 roku. Produkcja DreamWorks Animation szturmem zdobyła serca widzów i krytyków, osiągając naprawdę godne pozazdroszczenia recenzje.

Gdzie obejrzeć film Dziki Robot?

„Dziki Robot” opowiada historię ROZZUMa, robota, który po katastrofie morskiej trafia na bezludną wyspę. Musi nauczyć się życia w dzikim świecie, zaprzyjaźnić z lokalnymi zwierzętami i odnaleźć sens swojej misji w oderwaniu od ludzkiej cywilizacji. To opowieść o samotności, akceptacji i sile natury, przedstawiona z ogromną wrażliwością i piękną, malarską animacją.

Film zdobył 96% pozytywnych recenzji od krytyków i aż 98% od widzów na Rotten Tomatoes. Widzowie chwalą zarówno emocjonalną fabułę, jak i warstwę wizualną. Produkcja zarobiła aż 333 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 78 mln, co czyni ją jednym z największych animowanych sukcesów box office zeszłego roku. Za projekt odpowiada Chris Sanders, znany z takich tytułów jak „Lilo i Stich”, „Jak wytresować smoka” czy „Mulan”. Jego styl – pełen ciepła i głębokich emocji – czuć tu w każdej scenie.

To doskonały moment, by nadrobić ten film, jeśli nie widzieliście go w kinie. „Dziki Robot” to coś więcej niż animacja dla dzieci – to poruszająca opowieść o człowieczeństwie tam, gdzie najmniej się go spodziewamy.

Źródło: SkyShowtime