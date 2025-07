Wielka premiera dla graczy i nie tylko. Sonic 3 już dostępny na polskim streamingu

Gdzie obejrzeć film Sonic 3. Szybki jak Błyskawica? To proste – na SkyShowtime. Od dzisiaj na platformie możecie oglądać trzecią część kinowej serii.

Na ten moment czekało wielu! Trzecia część filmowej serii o niebieskim jeżu zadebiutowała właśnie w streamingu. Sonic 3. Szybki jak błyskawica, czyli jedna z najcieplej przyjętych produkcji 2024 roku, jest już dostępna na SkyShowtime.

Gdzie obejrzeć Sonic 3?

Sukces filmu nie jest żadnym zaskoczeniem. Produkcja powstała przy budżecie 122 milionów dolarów, a mimo to w kinach zarobiła ponad 492 miliony. Krytycy byli zgodni, bo obraz zdobył aż 85% pozytywnych recenzji. Teraz, gdy trzecia część trafiła na platformę SkyShowtime, można spokojnie nadrobić zaległości albo po prostu obejrzeć ją raz jeszcze, bo to naprawdę solidna rozrywka.

Nie trzeba jednak zatrzymywać się na jednym filmie. W katalogu SkyShowtime znajdziecie też pierwszą część serii, Sonic: Szybki jak błyskawica oraz w miarę świeży serialowy spin-off Knuckles, który zgarnął dobre opinie wśród fanów i nieźle radzi sobie także w sieci. To wszystko tworzy spójne uniwersum, które z roku na rok przyciąga coraz więcej osób, nie tylko dzieciaków.

Warto zaznaczyć, że to jeszcze nie koniec. Paramount Pictures oficjalnie zapowiedziało już Sonic 4: Szybki jak błyskawica. Premiera nowej części została zaplanowana na 19 marca 2027 roku, a scena po napisach z trójki dość jednoznacznie sugeruje, kto będzie nowym zagrożeniem dla naszych bohaterów. O szczegółach nie ma co pisać, lepiej sprawdzić samemu.

Sonic nie zwalnia i wygląda na to, że to dopiero początek jego dłuższego pobytu w świecie kina i seriali. Jeśli lubisz gry, jeśli lubisz filmy przygodowe, albo po prostu chcesz zobaczyć dobrze zrobioną familijną produkcję to masz gotowy plan na wieczór.

Źródło: SkyShowtime