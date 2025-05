Szukasz gry, która jest szybka, prosta i sprawia masę frajdy? VolleySmash trafia w punkt. To dynamiczna gra za darmo o siatkówce w trójwymiarze, która nie udaje realistycznego symulatora – zamiast tego stawia na czystą zabawę, błyskawiczne mecze i nieskomplikowaną rozgrywkę, którą ogarniesz w kilka minut.

VolleySmash – nowa gra za darmo na Steam

Co znajdziemy w grze? Jest dość rozbudowana:

Szybkie, arcade’owe mecze siatkarskie w pełnym 3D

w pełnym 3D Tryb jednoosobowy i lokalny multiplayer – nawet do 6 graczy na jednej kanapie

– nawet do 6 graczy na jednej kanapie Sterowanie, które opanujesz w minutę – ale żeby wygrać, trzeba myśleć

– ale żeby wygrać, trzeba myśleć Nacisk na strategię i współpracę – nie wystarczy tylko odbić piłkę

To nie tylko gra – to mały sukces solowego twórcy, który stworzył VolleySmash w niecałe 4 miesiące. Efekt? Produkcja, która działa, bawi i przypomina, że najlepsze gry to często te najprostsze.

Dla fanów siatkówki? Jasne. Dla graczy casualowych? Zdecydowanie. Dla tych, którzy chcą po prostu dobrze się bawić z padem w ręku? VolleySmash to dokładnie to, czego szukasz.

To oczywiście nie jedyna gra za darmo, którą już teraz możecie pobrać. Po więcej produkcji zapraszamy tutaj.

Źródło: Steam