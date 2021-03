Agent 47 z bujną czupryną? Główny bohater serialu Hitman będzie miał włosy

Autor scenariusza do dwóch pierwszych odcinków Hitmana ujawnił pewien osobliwy fakt na temat produkcji. Okazuje się, że znany i lubiany zabójca otrzyma w serialu „burzę włosów”.

Informacja o serii na podstawie gry o Agencie 47 nie jest nowością. O tym, że takie dzieło ma powstać, wiemy już od 2017. Hitman ma być produkcją zrealizowaną we współpracy firmy Fox i platformy streamingowej Hulu. Autorem scenariusza do dwóch pierwszych części jest Derek Kolstad, którego można kojarzyć z franczyzą John Wick. W wywiadzie dla serwisu Collider filmowiec wyjawił nieco szczegółów na temat głównej postaci z serialu.

Okazuje się, że Agent 47 będzie mieć wspólnika i życie prywatne. Twórcy chcą wykrzesać z bohatera jakąś głębię psychologiczną i obdarzyć go swego rodzaju „moralnym kompasem” – tego ich zdaniem brakuje w grach i to miałoby wyjść serialowi na plus.

Hitman z włosami?

Uwadze mediów nie uszedł jeszcze jeden detal w wypowiedzi scenarzysty. Okazało się, że Derek Kolstad planuje wprowadzić pewną kosmetyczną zmianę do wyglądu Agenta 47. Oto, co powiedział twórca:

Chciałbym przedstawić gościa, który w wielu aspektach przypomina mordercę z gier, ale na głowie ma burzę włosów – a poza tym jest niezależny w swoim działaniu.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie miałby powstać serial. Na dzisiaj twórcy nie są w stanie podać choć przybliżonej daty premiery. A co do włosów…

Agent 47 z włosami to jak Geralt bez włosów

No cóż… Trzeba przyznać, że upiększenie cichego zabójcy w ten sposób to dość ryzykowne przedsięwzięcie. Trudno powiedzieć, czy pozbawienie bohatera jego głównego atrybutu wyjdzie serialowi na dobre. Co prawda jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Agent 47 od czasu do czasu wkłada sobie na głowę różne ustrojstwa (np. peruki, tak jak w tym przypadku) i później dziwnie wygląda, ale jeśli ma otrzymać włosy na stałe, to już całkiem inna rzecz.

Czy to będzie afro? Irokez? A może długi warkocz blond? Na koniec pozostaje jeszcze jedna nierozwikłana zagadka: ciekawe, gdzie autorzy serialu mają zamiar umieścić kod kreskowy.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.