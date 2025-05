150 zł taniej! Mega promocja na FPS z rewolwerowcem i Hitmana

Chcecie pograć w coś wyjątkowego na weekend? Mamy dla Was wyjątkowo dobre promocje na dwie gry akcji. W jednej trafimy do ponurego świata jako rewolwerowiec, w drugiej wcielimy się w kultowego Agenta 47. Obie możecie mieć tanio w wersji na Steam.

Co jakiś czas podrzucamy Wam warte uwagi promocje oraz tonę gier za darmo do pobrania. Dzisiaj proponujemy zerknąć na dwie kuszące oferty na wyjątkowe tytuły, które na pewno dostarczą Wam tonę akcji. A co najważniejsze, za pierwszy płacimy w promocji 4,28 zł, a za drugi 9,71 zł. Oba kupimy jako klucze Steam w godnym zaufania sklepie Instant Gaming. Ile oszczędzamy? Dokładnie 150 zł na obu tytułach, czyli naprawdę sporo.

Tanie gry PC – nie przepłacaj na Steam

Pierwszą z proponowanych gier w promocji na pewno znacie, albo przynajmniej kojarzycie. Drugą – niekoniecznie. Zerknijcie na opisy oraz trailery!

Hitman: Absolution

Hitman: Absolution to skradankowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby, wydana przez IO Interactive w 2012 roku. Gracz wciela się w Agenta 47, czyli zawodowego płatnego zabójcę, który tym razem działa na własną rękę po zdradzie ze strony organizacji. Fabuła skupia się na jego próbie ochrony młodej dziewczyny Victorii, która skrywa tajemnicę powiązaną z tajnym projektem genetycznym.

Gra składa się z liniowych misji osadzonych w zróżnicowanych lokacjach, od zatłoczonych ulic Chicago po odludne motele i pustkowia Dakoty. W porównaniu do poprzednich części seria stawia tu większy nacisk na narrację i sekwencje akcji, choć nie brakuje elementów klasycznego skradania i cichej eliminacji celów.

System przebrań, ukrywania ciał i używania otoczenia do kamuflażu nadal odgrywa kluczową rolę. Nowością jest tzw. „instynkt”, czyli umiejętność pozwalająca przewidywać ruchy przeciwników i identyfikować ważne obiekty. Gracz może przechodzić misje na wiele sposobów, od cichego sabotażu po otwartą konfrontację.

Soulslinger: Envoy of Death

Soulslinger: Envoy of Death to dynamiczna strzelanka FPS z elementami roguelite, osadzona w mrocznym świecie Limbo, gdzie gracz wciela się w rewolwerowca walczącego z bezwzględnym kartelem zbierającym dusze.

Gra oferuje szybkie tempo rozgrywki w losowo generowanych lokacjach, gdzie każda śmierć prowadzi do odrodzenia z nowymi umiejętnościami i ulepszeniami. Gracze mogą rozwijać postać poprzez system esencji, takich jak Spectral i Blood Essence, które odblokowują potężne zdolności bojowe.

W grze dostępne są również różnorodne bronie, w tym unikalny rewolwer „Night Quartet”, zdobywany po pokonaniu bossów, takich jak „The Countess”.

Fabuła gry adaptuje się do decyzji gracza, oferując głęboką narrację z udziałem tajemniczych NPC i moralnych wyborów. Soulslinger: Envoy of Death łączy estetykę westernu z elementami fantasy, tworząc unikalne doświadczenie dla fanów gatunku.

Źródła: Steam, Instant Gaming