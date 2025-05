Niespodzianka dla fanów serii HITMAN. Trzeba się jednak pośpieszyć

Przedstawiciele studia IO Interactive udostępnili na Steam za darmo Epizod Sapienza z gry HITMAN: World of Assassination. Tylko do jutra!

Wiemy już, że studio IO Interactive zajmuje się aktualnie grą osadzoną w uniwersum Jamesa Bonda. Nie oznacza to jednak, że twórcy całkowicie zapomnieli o swojej niezwykle popularnej serii gier HITMAN. Ba, przygotowali nawet niespodziankę dla wszystkich fanów. Poniżej najważniejsze informacje.

HITMAN World of Assassination: Episode Sapienza na Steam

Tym samym wszyscy zainteresowani użytkownicy platformy Steam mają czas do jutra do godziny 18:00 czasu polskiego, aby odebrać całkowicie za darmo HITMAN World of Assassination: Episode Sapienza. Informacje w sklepie Valve mogą jednak rzeczywiście wprowadzić w błąd, ponieważ strona sugeruje, że do odebrania mamy pełną wersję gry, a tak naprawdę mowa jest tylko o jednym epizodzie.

Jedyne, co może dla niektórych okazać się w tym przypadku problemem, to konieczność pobrania całej gry World of Assassination. Tak czy inaczej, ten konkretny epizod zawiera główną misję fabularną Świat jutra, a także misje bonusowe Ikona oraz Miażdżące zwycięstwo. Do tego dochodzi ponad 50 różnych wyzwań, dostęp do zawartości live i tworzenia kontraktów. Warto podkreślić, że darmowa zawartość nie zawiera trybu Wolny Strzelec ani opcji gry w VR. Istnieje jednak możliwość rozszerzenia epizodu do pełnej wersji.

Poznaj urokliwe włoskie miasteczko, w którym Agent 47 ma za zadanie odnaleźć śmiercionośną broń biologiczną i zlikwidować jej twórcę, Silvio Carusa. W tym szpiegowskim dreszczowcu Twoją najgroźniejszą bronią będzie kreatywność, a do misji możesz podejść w wybrany przez siebie sposób.

HITMAN: World of Assassination pierwotnie zadebiutowało w styczniu 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. W praktyce jest to kompilacja zawartości gier Hitman, Hitman 2 i Hitman 3.

HITMAN World of Assassination: Episode Sapienza is available to everyone for the next 24 hours.



Your target awaits, 47.



Grab it for FREE until May 30th, 2025 6:00PM CEST / 9:00AM PDT https://t.co/07So9m1jYi pic.twitter.com/vhuqRdQCBf — HITMAN (@Hitman) May 29, 2025

Źródło: GGDeals