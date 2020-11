Ruined King to gra dla pojedynczego gracza w świecie League of Legends

Ruined King jest produkcją RPG, rozgrywającą się w uniwersum League of Legends.

Aspekt fabularny w nowym tytule ma być silnie zaakcentowany. Jeśli cenicie uniwersum LOL, to na pewno ucieszą Was znajome twarze, które ujrzycie na zwiastunie. Pojawiają się tam: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Pyke oraz Ahri. Póki co nie wiadomo jakich innych bohaterów ujrzymy w trakcie rozgrywki. Poinformowano również graczy o ważnym aspekcie dotyczącym mechaniki tytułu. Potyczki w grze mają odbywać się w systemie turowym.

Historia będzie koncentrowała się wokół rozwiązania zagadki Czarnej Mgły. Protagoniści wyruszają więc z portowego miasteczka Bilgewater w stronę Wysp Cienia, rozpoczynając tym samym wielką przygodę. Za produkcję ma odpowiadać studio Airship Syndicate, znane chociażby z takich tytułów jak: Battle Chasers: Nightwar i Darksiders Genesis.



Pozycja powinna trafić do sprzedaży w rok 2021. Ruined King pojawi się na komputerach PC (zarówno na usługę Steam i Epic Games Store), a także konsolach: PS4, PS5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.





Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.