Nowa skórka w League of Legends za 2000 zł? Riot zaskakuje, ale niezbyt pozytywnie

Jeżeli należycie do fanów gry League of Legends, to na pewno większość z Was doskonale pamięta, kiedy w ubiegłym roku Riot Games zapowiedziało specjalną serię Hall of Legends, wydarzenia związanego z najważniejszym graczem e-sportowym danego roku. Wówczas jako pierwszy wybrany został Faker, który w czerwcu dostał dedykowane wydarzenie w grze, a także przedmioty kosmetyczne. Pojawiła się też niezwykle droga skórka dla Ahri. Sporo graczy myślało, że była to akcja jednorazowa. Cóż. Okazuje się, że jednak nie.

League of Legends z kolejną skórką za 2000 zł

Najnowsza skórka w Hall of Legends przeznaczona jest dla Kai’Sy. Tym razem stworzono ją na cześć gracza znanego jako Uzi. Jak więc prezentuje się najnowsza oferta? Do wyboru są trzy kolekcje:

Kolekcja Przywróconej Legendy – 5045 RP: skórka Przywróconej Legendy Kai’Sy; prowokacja z licznikiem udziałów w zabójstwach; Ramka Przywrócona; ekskluzywna Przywrócona ikona i emotka; przepustka Hall of Legends.

Kolekcja Uwiecznionej Legendy – 32 035 RP: skórka Uwiecznionej Legendy Kai’Sy (ulepsza Przywróconą Legendę Kai’Sę); wyjątkowe transformacje skórek: 3 postacie Bezwzględnego Łowcy z wyjątkowym dubbingiem; transformacja Wybrańca Łowcy z interfejsem Bezwzględnego Łowcy; efekt wykończenia budowli; efekt wykończenia bohatera; specjalny komentator wizualny; holograficzny portret Uwieczniona; dynamiczne tło profilu; Ramka Uwieczniona; ekskluzywna Uwieczniona ikona i emotka; cała kolekcja Przywrócona;

Popisowa Kolekcja Uwiecznionej Legendy – 58 865 RP: ulepszenia skórek popisowych: Popisowe zagranie Uziego (Ctrl+5) (Kai’Sa i Vayne); ulepszenia skórek popisowych: Popisowe wykończenie budowli Uziego (Kai’Sa); popisowy portret (Kai’Sa i Vayne); popisowa ramka Uwieczniona (Kai’Sa i Vayne); barwa Wzór Przywróconej Legendy Vayne; barwa Wzór Lodowego Ezreala, PROJEKT-u: Luciana, Wróżkowej Smoczycy Ashe; popisowy baner Hall of Legends 2025; ekskluzywna Popisowa ikona i emotka; tytuł YYDS; 100 poziomów Przepustki; cała kolekcja Uwieczniona.



Zgodnie z aktualnymi informacjami, do zakupu ostatniej kolekcji musielibyśmy więc zapłacić 1850 złotych. Tyle bowiem kosztuje pakiet 60 200 RP. Kombinacja tańszych pakietów w praktyce kosztowałaby jeszcze więcej. Reakcje społeczności są natomiast, cóż, dokładnie takie, jakich się spodziewacie.

Reakcje społeczności

W praktyce wystarczy udać się do sekcji komentarzy pod zwiastunem tej nowości w Hall of Legends. Czy raczej: Hall of Scammers, jak to ujął jeden z użytkowników serwisu YouTube. Spora część społeczności zarzuca Riotowi, że przesadza z monetyzacją i coraz mocniej zbliża się do granicy pay-to-show-off (czyli zapłać, żeby się popisać). Pojawiają się też głosy, że takie ceny są nieetyczne, szczególnie w krajach, gdzie przeciętne zarobki nie pozwalają na tak duże wydatki na wirtualne dodatki.

