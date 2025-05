Gra stworzona przez nastolatka przebiła nawet największe hity Steam

W ciągu ostatnich tygodni w branży gier dzieje się coś, co można chyba śmiało uznać za nieprawdopodobne. Zapewne wielu z Was przynajmniej kojarzy platformę Roblox. Sam przez długi czas nie byłem do końca w stanie zrozumieć jej fenomenu, a właściwie to nadal średnio go rozumiem. Po raz kolejny udowodniła ona jednak, że nie można jej ignorować na rynku gier. Choć wciąż przez niektórych uznawana jest za miejsce z grami wyłącznie dla dzieci, to najnowsze statystyki kreują zupełnie inną, wręcz szokującą rzeczywistość.

Tego jeszcze nie było. Roblox ponownie szokuje

Okazuje się, że na wspomnianej platformie jakiś czas temu pojawiło się Grow a Garden. Jest to gra, którą, według informacji zawartych m.in. w raporcie GameFile, stworzył nastolatek, a zajęło mu to raptem kilka dni. Co jest tutaj takiego szokującego? To, że ta niepozorna produkcja ustanowiła rekord wynoszący 8.8 miliona graczy bawiących się w niej jednocześnie. Tak, dobrze przeczytaliście. Prawie 9 milionów ludzi.

To więcej niż jakakolwiek gra znajdująca się na platformie Steam. Zgodnie z danymi SteamDB, aktualny rekord nadal należy do PUBG: Battleground, którego rekord w tej kwestii wynosi dokładnie 3 257 248 użytkowników.

Skąd taki sukces? Oczywiście, trzeba pamiętać, że Roblox to niezwykle popularna produkcja. Wielu członków społeczności zastanawia się jednak, dlaczego Grow a Garden osiąga aż tak wysokie wyniki. Sporo osób twierdzi, że jest to jakieś “nieporozumienie”, gdyż “tam ledwo jest jakiś gameplay”. Z drugiej strony mamy tutaj grę łatwo dostępną, która działa na praktycznie każdym urządzeniu i posiada wyjątkowo niski próg wejścia.

Źródło: GameRant