GTA VI pełne treści niczym Roblox i Fortnite?

Trzeba przyznać, że gdy na rynku ukazywała się piąta odsłona GTA, to gaming wyglądał zupełnie inaczej. W tym roku ma mieć premiera GTA VI, a świat mocno się zmienił, podobnie jak i same gry. Całkiem możliwe, że będziemy również świadkami przemian naszej ukochanej serii. Najnowsze doniesienia dotyczące gry sugerują, że przedstawiciele Rockstar Games spotkali się z… twórcami treści do Roblox i Fortnite. Ma to umożliwić tworzenie własnych i niestandardowych doświadczeń w grze.

Mówi o tym raport Digiday, powołujący się na kilku niezależnych informatorów. Firma ma mieć na celu danie graczom możliwości tworzenia i dodawania do środowiska gry swoich własnych pomysłów. Mogą to być zapewne różne scenariusze, aktywności i szeroko rozumiany content. Zupełnie tak, jak ma to miejsce w przypadku aktywności społeczności Robloxa, czy Fortnite od Epic Games.

Nie jest jasne, jakie dokładnie korzyści twórcy odnieśliby z przeniesienia swojej własności intelektualnej i odbiorców do GTA VI, poza ekspozycją, jaką uzyskaliby dzięki obecności w jednej z najpopularniejszych marek gier na świecie – czytamy w raporcie Digiday.

Możliwe, że zostanie opracowany odpowiedni system monetyzacji tak, aby zachęcić twórców do dodawania czegoś od siebie. Tak czy inaczej, tryby sieciowe w nowym GTA zapowiadają się doprawdy ciekawie.

Źródło: videogameschronicle.com