Odkrycie na screenach z Resident Evil Village. Nagły zwrot w sprawie jednej postaci

Premiera Resident Evil Village zbliża się coraz większymi krokami. W związku z tym Capcom udostępnia kolejne materiały z gry, by zaspokoić głód niecierpliwych fanów.

W nocy japońskie studio zaprezentowało nam prawie półtorej godziny pokazu dotyczącego premiery ósmej części cyklu Residenta. Niewątpliwie jest na co popatrzeć. Mroczne lokacje sprawiają, że nie mogę doczekać się premiery gry.

Masa zdjęć z nowego Resident Evil Village

Twórcy pokazali nam zdecydowanie więcej gry. Warto zauważyć, że Capcom nie boi się już przedstawiać konkretów. Między innymi na podstawie jednego z obrazów możemy już wnioskować, że Karl Heisenberg będzie jednak naszym wrogiem, co nie było wcześniej wiadome. Ten podczas fragmentu rozgrywki ciągnie naszego bohatera zakutego w kajdany po podłodze.

Nie zabrakło również ponownego spojrzenia na Lady Dimitrescu. Bez wątpienia tej kobiety należy się bać. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zdjęcie przedstawiające najpewniej fragment walki Ethana Wintersa z Lady.

Deweloperzy nie zapomnieli o promowaniu dodatkowego trybu The Mercendaries. Ten skupi się na rozgrywce przywodzącej mi na myśl rozgrywkę z Dooma. Walka z potworami w arcade’owym stylu to na pewno świetny pomysł, by gracze po przejściu gry mogli się jeszcze nacieszyć tytułem.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.