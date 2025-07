Nowa gra Resident Evil zapowiedziana. Ale nie taka, jakiej się spodziewaliście

Capcom zapowiada nową grę Resident Evil. Tym razem… strategia na smartfony. Zdecydowanie nie jest to coś, czego oczekiwali fani.

Fani liczyli na remake (wszak Resident Evil 9 to już pewniak i to zapowiadający się fantastycznie). Tymczasem Resident Evil wraca, ale w dość nieoczekiwanej formie. Jako mobilna strategia czasu rzeczywistego.

Resident Evil: Survival Unit zmienia zasady gry

Capcom połączył siły z Aniplex i JoyCity, by stworzyć Resident Evil: Survival Unit – grę, która z jednej strony korzysta z ikonicznego klimatu serii, a z drugiej zmienia gatunek na pełnoprawną strategię w czasie rzeczywistym. Co więcej, tytuł powstaje z myślą o iOS i Androidzie i trafi na rynek globalnie, w tym do Europy i Ameryki Północnej.

Twórcy zapewniają, że mimo zmiany konwencji, gra nadal ma bazować na kluczowych elementach marki. Czyli na przetrwaniu, napięciu i walce z potworami. Survival Unit będzie dostępne zarówno dla weteranów, którzy znają Raccoon City jak własną kieszeń, jak i dla zupełnie nowych graczy. Cel? Udostępnić uniwersum RE szerokiemu gronu odbiorców, ale przy okazji zaskoczyć czymś nowym.

Choć wiele szczegółów nie ujawniono, wiemy już, że 10 lipca odbędzie się specjalna prezentacja gry. Transmisja zostanie nadana na YouTubie w języku angielskim i japońskim, więc zainteresowani powinni zaznaczyć tę datę w kalendarzu.

To z pewnością nie jest to, czego spodziewali się fani po marce Resident Evil, ale z drugiej strony seria Capcomu wielokrotnie eksperymentowała z formą. Czas pokaże, czy nowa strategia okaże się udanym rozwinięciem uniwersum, czy tylko ciekawostką na smartfony.

Źródło: Gematsu