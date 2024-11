Jak oceniacie grafikę w pecetowym porcie Red Dead Redemption? Gra mimo 14 lat na karku wygląda nieźle, choć to m.in. zasługa odświeżenia tekstur i oświetlenia. Co jednak powiecie na mod, który jeszcze bardziej podkręca wizualne wrażenia płynące z rozgrywki? Graficzny Overhaul jest już dostępny do pobrania za darmo.