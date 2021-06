Ranking gier z największą liczbą nagród

Niemal na samym wstępie listy wspominałem o tym, że GTA V przegrało rywalizację o nagrody w 2013 z jednym tytułem. Namacalnym nemezis studia Rockstar Games w tym czasie było The Last of Us. Gra zdominowała galę nagród BAFTA, D.I.C.E., Game Developers Choice, Spike Video Game, NAVGTR. Czasami przedstawiciele studia musieli wchodzić na scenę kilka razy wciągu wieczora, co na jednej z gal było powodem zaanonsowania zwycięzcy w nawiązaniu do tytułu gry : The last award of the night goes to…

Z perspektywy czasu możemy już mówić o klasyku, kamieniu węgielnym Naughty Dog i tytule będącym sennym marzeniem graczy PC i Xbox. Opowieść niczym droga, wzdłuż której przeżyliśmy karuzele emocji i zbudowaliśmy więź z nieistniejącymi osobami. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim gęsty od krwi gameplay, dający niesamowitą satysfakcję. Tak, to gra pisana przez wielkie „G”.