PS6 potęzniejsze od RTX 4090. Nawet 60 fpsów w 8K

Wygląda na to, że przyszłość konsol to nie tylko ładniejsze gry, ale też sprzęt, który zawstydzi pecetowych gigantów. Według najnowszych doniesień PlayStation 6 ma być nawet dwukrotnie wydajniejsze od PS5 Pro i dorównać (lub nawet przebić) GeForce RTX 4090. Tak przynajmniej twierdzi Tom z kanału Moore’s Law is Dead.

PS6 celuje w 4K/120FPS i 8K/60FPS

Nowa konsola Sony ma bazować na najnowszych podzespołach od AMD: mowa o procesorze Zen 5 i zupełnie nowej architekturze graficznej UDNA, która zastąpi dotychczasowe RDNA. Dzięki temu PS6 ma zapewniać nie tylko znacznie lepsze klasyczne renderowanie, ale też dwukrotnie większą moc w ray tracingu i obliczeniach AI. 8K w 60 FPS? Tak, ale z pomocą technologii skalowania obrazu PSSR.

Według przecieków od leakera KeplerL2, konsola ma być o 20% szybsza w rasteryzacji i 2 razy lepsza w śledzeniu promieni niż jej poprzednicy. To ogromny przeskok, który może wynieść gry konsolowe na zupełnie nowy poziom. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że PS5 i PS5 Pro działają jeszcze na Zen 2, a PS6 dostanie nie tylko Zen 5, ale też wersję z pamięcią X3D.

Co ciekawe, według redakcji TweakTown, PS6 ma zadebiutować w 2027 roku (ale czy na pewno?). Jeśli to się potwierdzi, Sony będzie mieć idealny moment, by wprowadzić na rynek konsolę gotową na największe produkcje, które pojawią się po Grand Theft Auto VI. PS5 Pro pokaże pazur w 2026, ale rok później to PlayStation 6 może przejąć pałeczkę najbardziej zaawansowanej konsoli w historii.

Jeśli Sony rzeczywiście dostarczy sprzęt, który dorówna RTX 4090, granie w 4K przy 120 klatkach i ray tracingu stanie się nie tylko realne, ale wręcz standardem. Pytanie tylko, czy deweloperzy będą gotowi w pełni to wykorzystać.

Źródło: TweakTown