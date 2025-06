Specyfikacja przenośnego PS6 robi wrażenie. Przecieki zdradzają wiele

Coraz więcej przecieków wskazuje na to, że Sony faktycznie pracuje nad nową konsolą przenośną i nie chodzi tu o streamujące PS Portal, a o pełnoprawne urządzenie, które ma odpalać gry z PS5, a może nawet niektóre z PlayStation 6. W sieci pojawiło się podsumowanie szczegółowych informacji z kanału Moore’s Law is Dead i przecieków użytkownika Kepler_L2. I wygląda na to, że PlayStation chce przebić ROG Ally i Steam Decka jednym ruchem.

Nowa era handheldów dzięki “mini” PS6?

Jeśli wierzyć przeciekowi, konsola ma bazować na architekturze UDNA. To rozwinięcie RDNA 4, potencjalnie nazwane RDNA 5. Ma mieć 16 jednostek obliczeniowych przy zegarze 3,0 GHz, co według przecieków pozwoli jej osiągnąć podobną wydajność graficzną co pełnoprawne PS5 działające w trybie oszczędnym (czyli około 8,6 TFLOPS). Sony rzekomo stawia na nowy procesor Zen 6 (mobilny) z 4 rdzeniami i 8 wątkami oraz wsparcie dla AI-upscalingu z wykorzystaniem FSR 4 i generowania klatek przez ML.

Handheld miałby też 16 GB pamięci LPDDR5X (tańszej i energooszczędnej) oraz cache 4 MB L2 i 16 MB MALL. Całość miałaby zużywać jedynie 25–35 W mocy, co w porównaniu do 180 W konsoli PS5 brzmi jak sen fana mobilnego grania. Co niestety i tak wymagałoby potężnej baterii, aby dało się grać dłużej niż kwadrans.

W zestawieniu pojawiły się też porównania z trybem low-power obecnych PS5 i PS5 Pro. Wygląda na to, że Sony już teraz testuje bazowe ustawienia, na których będzie opierać się wydajność przenośnej wersji PS6. Pojawiła się też informacja, że PS5 i PS5 Pro niedługo dostaną nowe tryby niskiego zużycia energii właśnie po to, by emulować handhelda.

Czy to wszystko się potwierdzi? Tego oczywiście nie wiemy. Ale przecieki wyglądają spójnie, a Kepler_L2 to nie pierwszy lepszy anonim z Twittera. To dobrze znany insider, który wielokrotnie trafiał w sedno, jeśli chodzi o sprzęt AMD. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne informacje.

