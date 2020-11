PS5 z własnym Game Passem. Jim Ryan ma coś w planach

Jim Ryan zdradził, że PS5 może dostać własną usługę abonamentową. Póki co wstrzymał się z większymi ogłoszeniami, ale coś jest na rzeczy.

Xbox Game Pass to prawdziwy hit, który przyciąga do siebie setki tysięcy graczy. Aktualnie znaczna większość posiadaczy konsol Xbox Series posiada podpiętą do konsoli subskrypcję XGP, a liczba ta stale rośnie.

Sony jak do tej pory nie zapowiedziało żadnego swojego odpowiednika subskrypcji, poza PS Plus Collection, które jest darmowe dla posiadaczy PlayStation Plus.

Jim Ryan zostało ostatnio zapytany przez portal TASS czy Sony szykuje jakąś odpowiedź na Game Passa od Microsoftu. Jego wypowiedź zwiastuje, że Japończycy nie pozostaną dłużni gigantowi z Redmond.

Właściwie to coś ogłosimy, ale jeszcze nie dzisiaj. -komentuje Jim Ryan, szef PlayStation

Co ciekawe, Sony wcześniej twierdziło, że nie zamierza pakować się w tego typu usługi. Poniżej znajdziecie wypowiedź Jima Ryana sprzed kilku miesięcy.

Nie zamierzamy wrzucać naszych nowych tytułów do subskrypcji. Tworzenie tych gier kosztuje wiele milionów dolarów, nawet ponad 100 milionów. Po prostu nie uważamy tego za zrównoważone.

Najwyraźniej firma zauważyła potencjał, jaki leży w abonamentach i rozważa wprowadzenie własnego rozwiązania. Zobaczymy co takiego szykuje producent. Jeśli Sony faktycznie planuje wprowadzenie autorskiego Game Passa, to walka o uwagę graczy w nowej generacji konsol może być bardzo zacięta.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.