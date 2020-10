Wiele wskazuje na to, że PS5 doczeka się jakiejś formy kooperacji z Burger King. Na Twitterze pojawiły się ciekawe zapowiedzi ze strony obydwóch firm.

Nietypowe formy reklamy w świecie gier wideo nie są niczym nowym. Producenci często sięgają po dość abstrakcyjne rozwiązania, albo decydują się na współpracę z innymi firmami tak, aby przyciągnąć więcej odbiorców.

Sony nawiązało niedawno współpracę z marką Doritos, wraz z którą zorganizowało konkurs z nagrodami w postaci PlayStation 5. Okazuje się, że na tym się nie skończy.

Na Twitterze jednej z sieci fast food, Burger King, pojawiła się niejednoznaczna zapowiedź.

Post został podany dalej przez oficjalny profil PlayStation, co bezpośrednio wskazuje na to, że firmy nawiązały współpracę. Zobaczcie sami.

Dodatkowo w wątku udzielił się Daniel Ahmad, analityk odpowiedzialny za kilka przecieków. Przypomniał on w żartobliwy sposób o starym patencie Sony. Firma rozważała umieszczanie reklam w grach wideo.

Choć w tym przypadku raczej nie ma mowy o zastosowaniu powyższego rozwiązania, to nadal nie możemy mieć pewności odnośnie tego, jak wyglądać będzie współpraca pomiędzy firmami. Może być to kolejny konkurs, ale też coś zupełnie innego. Zagadka zostanie rozwiązana już za dwa dni.

Co ciekawe, spekuluje się nawet o potencjalnym pokazie interfejsu konsol we współpracy z Burger King. To byłoby dość niestandardowe połącznie, ale cóż, w tej generacji chyba nic już Nas nie zaskoczy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.