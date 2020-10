W sieci pojawiają się pierwsze porównania PS5 i obydwóch Xbox Series. Konsole znacznie różnią się rozmiarem i mogą sprawiać problemy.

Nowe konsole to nie tylko ogromna moc, ale też bardzo pokaźne wymiary samych sprzętów. Pewne jest, że wielu graczy czeka małe przemeblowanie. Dla niektórych graczy to właśnie rozmiar decyduje o wyborze sprzętu do grania, a raczej jego wariantu. Jedni mogą pozwolić sobie na upchnięcie Xbox Series X obok telewizora, a inni są zmuszeni zdecydować się na Series S, aby nie wymieniać mebli w salonie na nieco większe.

Pierwsze redakcje otrzymały już komplet sprzętów nowej generacji i chętnie dzielą się ich porównaniami. Na The Verge pojawił się artykuł prezentujący nowe konsole zestawione obok siebie.

Różnice są spore i da się je zauważyć bez szczegółowych pomiarów. PlayStation 5 góruje nad Xboxami niczym wieżowiec i ciężko będzie umieścić je na półce pod telewizorem.

Series X imponuje z kolei swoją szerokością, która również może być problematyczna. Hermetyczny, prosty design pozwoli jednak na wpasowanie konsoli w większość miejsc bez specjalnych problemów.

Najmniej wymagająco pod względem miejsca prezentuje się Series S, które przy swoich mocniejszych odpowiednikach zdaje się być prawdziwym karzełkiem. Jeśli szukacie kompaktowej konsoli, to to może być sprzęt dla Was.

Konsole są więc bardzo różne pod względem swoich gabarytów i chyba nigdy do tej pory nie mieliśmy tak różnorodnego sprzętu. Jest w czym wybierać i każdy znajdzie konsolę o odpowiednich wymiarach dla siebie. Gorzej, jeśli szukacie małego i jednocześnie bardzo mocnego sprzętu do gry w 4K. Wtedy trzeba pójść na kilka kompromisów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.