Death Stranding 2 przegrzewa niektóre konsole PS5

Death Stranding 2: On the Beach zbiera świetne opinie i zachwyca oprawą graficzną, ale niestety nie wszyscy gracze mogą w pełni cieszyć się nową przygodą Sama Portera. Na Reddicie pojawiły się raporty o tym, że gra może… przegrzewać bazowe modele PS5. I to w najmniej oczekiwanym momencie – gdy wchodzisz do menu z mapą.

Mapa z Death Stranding 2 gotuje PS5

Jak donoszą gracze, sama rozgrywka działa płynnie i bez zarzutu, nawet podczas intensywnych scen. Problem pojawia się jednak, gdy zatrzymujemy grę i przechodzimy do ekranu mapy. Wtedy wentylatory PS5 nagle przyspieszają do maksimum, a część użytkowników widzi ostrzeżenie o przegrzaniu konsoli. Co ciekawe, nawet czyste i dobrze wentylowane urządzenia nie są odporne na ten błąd.

Zgłoszenia pochodzą głównie od posiadaczy podstawowej wersji PS5, zarówno cyfrowej, jak i z napędem. PS5 Pro wydaje się radzić sobie z problemem nieco lepiej, choć niektórzy gracze sugerują, że winne może być też aktualne, wysokie temperatury na zewnątrz, szczególnie w Europie i USA. Mimo wszystko wygląda to na coś więcej niż tylko letni efekt cieplarniany.

Niektórzy użytkownicy wskazują na możliwy wyciek pamięci lub błąd związany z tym, że ekran mapy działa na odblokowanym klatkażu, co może powodować nadmierne obciążenie systemu chłodzenia. Ostatnia aktualizacja nie rozwiązała tego problemu, a gracze zachęcają się nawzajem do przesyłania szczegółowych raportów do Kojima Productions. To jedyna szansa, by twórcy szybko zareagowali i przygotowali odpowiednią poprawkę.

Na razie nie wiadomo, czy problem dotyczy tylko wybranych egzemplarzy PS5, czy też jest bardziej powszechny. Jeśli więc zauważysz, że twoja konsola zaczyna brzmieć jak startujący odrzutowiec po włączeniu mapy, lepiej daj jej chwilę odpocząć.

Źródło: PushSquare