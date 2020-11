Jim Ryan ogłosił, że PS4 będzie wspierane nawet w 2022 roku. Sony chce, aby każdy posiadacz konsoli był zadowolony ze swojego sprzętu.

Sony zdaje sobie sprawę z tego, że spora część graczy nie chce przenosić się na najnowsze konsole lub po prostu nie może sobie na to jeszcze pozwolić. Firma nie zamierza porzucać tak licznej bazy fanów i zapowiada, że PS4 będzie wspierane jeszcze przez kilka lat.

Jim Ryan potwierdził to w wywiadzie dla GamesIndustry.

Oczywiście, nasze oczy i perspektywy uniosły się patrząc na to, co potrafi społeczność PS4, bazując na tym, co obserwowaliśmy przez ostatnie sześć miesięcy.

To może mieć wielką moc, bo w 2021, 2022 roku… społeczność PS4, o której już mówiliśmy, będzie stanowić znaczną część posiadaczy PlayStation. To ważne, aby dalej byli zaangażowani i szczęśliwi.

~Jim Ryan