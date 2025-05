Posiadacze PS Plus powinni odebrać ten prezent. Darmowe DLC do popularej gry

Nowy darmowy dodatek do Throne and Liberty dla graczy PS Plus! Ekskluzywna zawartość dla posiadaczy abonamentu – unikalny strój i kompan!

Sony przygotowało specjalny prezent dla subskrybentów PlayStation Plus. W sklepie PS Store można już odebrać bezpłatny pakiet do gry Throne and Liberty, jednej z popularniejszych produkcji MMO w modelu free-to-play. Zawartość dostępna jest wyłącznie dla graczy PS4 i PS5 z aktywną subskrypcją PS Plus, a jej zawartość z pewnością przyda się każdemu wojownikowi w Solisium.

Co zawiera darmowy pakiet?

Gracze otrzymują ekskluzywny, kolorowy strój Dowódcy, dostępny tylko na konsolach PlayStation, a także towarzysza podróży – Amitoia Świetlika. To nie tylko kosmetyczne dodatki, ale też wyróżnik dla tych, którzy chcą podkreślić swoją przynależność do platformy i rozpocząć przygodę w MMO z nieco większym rozmachem.

Throne and Liberty to MMO inspirowane klasyką gatunku, ale uzupełnione o nowoczesne mechaniki. Gra pozwala na dobór dwóch aktywnych broni, transformację w różne stworzenia, a nawet przejęcie kontroli nad pokonanym bossem. Teren eksploracji obejmuje góry, jaskinie, zamki i lochy, a zmieniająca się pogoda i cykl dnia i nocy wpływają na przebieg walk.

Na uwagę zasługuje też system progresji, który nie ogranicza gracza do jednej ścieżki. Można tworzyć unikalne konfiguracje postaci, łączyć style i taktyki, a także brać udział zarówno w PvE, jak i PvP. Obok klasycznych lochów i potyczek 3 na 3, są tu też gigantyczne bitwy gildii. Dodatkowo PvPvE w wielopoziomowych przestrzeniach i wydarzenia z bossami w otwartym świecie. Pamiętajcie także o innych darmowych DLC w Plusie!

