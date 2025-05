PS Plus rozdaje dwa darmowe dodatki. Odbierajcie już teraz

Dwa darmowe pakiety w PS Plus! Bonusy do Tower of Fantasy i World of Warships: Legends. Subskrybenci mogą odebrać nowe prezenty bez dodatkowych opłat.

Sony dorzuciło dwa świeże dodatki do katalogu PlayStation Plus. Tym razem coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy futurystycznych MMO, jak i fani morskich bitew. Wystarczy aktywna subskrypcja PS Plus, by zgarnąć darmowe pakiety do Tower of Fantasy oraz World of Warships: Legends. Jeśli abonamentu nie macie, możecie go kupić taniej!

Sprawdź także: Dzisiaj w PS Plus! Jest hit EA, duża premiera, 5 dodatków za darmo

Bonusy do gier dla aktywnych subskrybentów PS Plus

Pierwszy z zestawów skierowany jest do graczy Tower of Fantasy. To futurystyczne RPG akcji, które od premiery na PlayStation zyskało sporą grupę fanów. PS Plus oferuje pakiet, który pomoże w rozwoju postaci i przyspieszy progres. W środku znajdziecie:

150 czarnych kryształów

wspólny układ zasilający

wzmacniacz danych

10 000 złotych monet

To przydatna paczka, zwłaszcza na starcie – pozwala szybciej odblokować sprzęt, zwiększyć poziom i zdobyć przewagę w eksploracji otwartego świata.

Drugi dodatek dotyczy gry World of Warships: Legends, w wersji na PS5. W tym przypadku mowa o pakiecie “Niemiecka waleczność”, który wspiera graczy specjalizujących się w dowodzeniu flotą z niemieckimi pancernikami i niszczycielami. W skład darmowego rozszerzenia wchodzą:

1 skrzynia “Niemiecki dowódca” (gwarantowany dowódca z Niemiec)

3 rozkazy awansu

35 000 punktów doświadczenia dowódcy

Pakiet przyda się każdemu, kto chce rozwijać nowe jednostki lub przygotować załogę na kolejne wyzwania w rankingowych bitwach.

Oba dodatki są dostępne do pobrania wyłącznie dla użytkowników PS Plus – wystarczy zalogować się do PS Store i przypisać pakiety do swojego konta. Warto się pospieszyć, bo tego typu oferty często mają ograniczoną dostępność.

Źródło: PS Store