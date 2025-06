Gracze znaleźli sposób na tańszy PS Plus nawet dla stałych subskrybentów

Sony nie objęło tegorocznej promocji Days of Play 2025 zniżką dla stałych subskrybentów PS Plus. Ale jak się okazuje, gracze znaleźli sposób, by mimo to skorzystać z przeceny.

Tańszy PS Plus… sprytem

W tym roku promocje w ramach Days of Play objęły jedynie nowe konta, osoby wracające do PS Plus lub tych, którzy chcieli dokonać upgrade’u na wyższy plan (np. z Essential na Extra). Dla osób, które mają aktywną subskrypcję, przewidziano całe… zero bonusów. Ale społeczność PlayStation nie śpi. Coraz więcej graczy donosi, że da się to obejść w całkiem prosty sposób.

Sposób polega na tym, by poprosić o anulowanie aktywnej subskrypcji PS Plus i uzyskać zwrot środków, o ile od zakupu nie minęło więcej niż 14 dni. Trzeba napisać do supportu PlayStation i poprosić o anulowanie pozostałego okresu. Jeśli się uda, system traktuje konto jako „nowe” lub „wracające”, co z kolei odblokowuje dostęp do trwającej promocji.

Według relacji użytkowników, metoda działa najlepiej w przypadku ręcznie opłaconych subskrypcji. Te, które przedłużyły się automatycznie, są znacznie trudniejsze (albo wręcz niemożliwe) do cofnięcia. Sony nie gwarantuje zwrotów w takich przypadkach, więc wszystko zależy od konkretnej rozmowy z konsultantem.

Gracze zauważają też inny problem! Wielu z nich zostało automatycznie wykluczonych z promocji z powodu 5 darmowych dni PS Plus, które Sony przyznało jako rekompensatę za niedawną awarię PSN. Te kilka dni potrafiło przedłużyć aktywną subskrypcję i sprawiło, że system nie pozwalał już skorzystać ze zniżki.

Źródło: PlayStationLifestyle