Sony chce “zmaksymalizować” przychód z PS Store i PS Plus. Wiecie, co to oznacza

Sony ogłosiło w trakcie ostatniego spotkania korporacyjnego, że zamierza zwiększyć przychody z usług PS Plus oraz sprzedaży cyfrowej w PS Store. Choć firma nie ujawniła jeszcze szczegółów, zaprezentowała strategię opartą na “maksymalizacji przychodu na użytkownika” poprzez personalizację ofert oraz “optymalizację cen”. Plusem jest to, że Plusa (przepraszam, musiałem), nadal da się kupić taniej:

Podczas prezentacji podkreślono, że celem jest lepsze dostosowanie promocji i rabatów do indywidualnych preferencji graczy. W praktyce może to oznaczać ukierunkowane oferty, które wynagrodzą nowych subskrybentów lub zachęcą istniejących do przejścia na wyższy poziom PS Plus. Jednocześnie możemy spodziewać się korekt cenowych dla poszczególnych rynków i usług. Zdaniem Sony przyczyni się to do stabilniejszego rozwoju i pozwoli inwestować w jakość treści oraz technologii.

PS Plus i gry będą droższe?

Na razie słowa “personalizacja” i “optymalizacja cen” brzmią enigmatycznie. Dotychczasowe podwyżki cen PS Plus w niektórych regionach pokazują, czego można się obawiać. Z jednej strony klienci mogą liczyć na lepiej wyważone zestawy korzyści. W teorii może to oznaczać dedykowane zniżki czy bonusy za dłuższy czas subskrypcji. Z drugiej jednak strony istnieje ryzyko, że część graczy zostanie wykluczona z najatrakcyjniejszych promocji albo usłyszy o wyższych opłatach tam, gdzie dotychczas płacili mniej.

Sony tłumaczy te plany koniecznością utrzymania wysokiej jakości usług. Wielu użytkowników uważa, że lepiej byłoby najpierw poprawić funkcjonalność samego PS Store. No i ulepszyć dostępność gier w PS Plus, zanim wprowadzi się kolejne zmiany cenowe. W mediach społecznościowych pojawiają się głosy, że firma, zamiast “optymalizować” ceny powinna zająć się oferowanymi co miesiąc tytułami w PlayStation Plus.

Ostateczne decyzje w sprawie nowych stawek i sposobu personalizacji ofert poznamy w kolejnych miesiącach. Do tego czasu pozostaje obserwować, w jakim kierunku pójdzie Sony. Czy zapowiedziane optymalizacje rzeczywiście przyniosą korzyści graczom, czy też okażą się kolejnym krokiem ku droższym abonamentom?

Źródło: PlayStation Lifestyle