Nowe pakiety do zdobycia za darmo dzięki PS Plus. Wśród nich paczka do Call of Duty

Dla posiadaczy PS Plus przygotowano nowe, darmowe paczki DLC do dwóch popularnych gier: Stumble Guys oraz Call of Duty. Bonusy są już dostępne do pobrania na PS4 i PS5 – wystarczy aktywny abonament.

PlayStation co jakiś czas dorzuca coś ekstra dla swoich subskrybentów i tym razem też nie zawodzi. Zarówno fani lekkiej, imprezowej rozgrywki w Stumble Guys, jak i miłośnicy militarnej atmosfery w Call of Duty mogą liczyć na coś dla siebie. Choć mówimy o darmowych dodatkach, zawartość prezentuje się całkiem solidnie – szczególnie dla tych, którzy spędzają w tych tytułach sporo czasu. Aby je zdobyć, trzeba jednak posiadać Plusa. Na szczęście kupicie go wiele taniej!

Darmowe paczki do Stumble Guys i Call of Duty w PS Plus

W przypadku Stumble Guys, czyli szalenie popularnego klona Fall Guys w wersji mobilno-konsolowej, gracze mogą liczyć na nową paczkę kosmetyczno-walutową. W zestawie znalazł się legendarny stumbler o nazwie Soil Mate – postać wyglądająca jakby wyrosła prosto z ogrodu. Do tego dochodzi animacja zwycięstwa The Worm, idealna dla tych, którzy lubią zgarnąć koronę z przytupem (a raczej wygibasem). Całość uzupełnia 700 klejnotów i 50 żetonów Stumble, które pozwolą rozkręcić szafę losującą lub kupić inne dodatki.

Z kolei Call of Duty oferuje pakiet zdecydowanie bardziej “bojowy”. W środku znalazły się dwie skórki operatorów, cztery schematy broni i cała masa dodatków kosmetycznych – wykończenie, emotka, dwa talizmany, spray, a także ekran wczytywania. Na deser dostajemy też dwa żetony przyspieszające zdobywanie doświadczenia – jeden dla poziomu gracza, drugi dla broni – oba aktywne przez godzinę. To dobry zastrzyk dla osób grających regularnie, zwłaszcza jeśli chcą szybciej wbić levele w nadchodzących sezonach.

Oba zestawy są dostępne do pobrania osobno dla PS4 i PS5 – wystarczy odwiedzić PlayStation Store i mieć aktywny PS Plus. Nie wiadomo, jak długo będą dostępne, więc lepiej nie zwlekać z dodaniem ich do swojej biblioteki.

Źródło: PS Store