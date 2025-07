Gra dostępna w PS Plus znika ze sprzedaży na PlayStation

Kolejna gra ekskluzywna na PS4 znika z PS Store. Entwined już niedostępne w wielu regionach. Co ciekawe, zawiera się ona w PS Plus.

Entwined, czyli poetycki indyk z czasów PlayStation 4, zniknął właśnie ze sprzedaży w PS Store w USA, Europie i Wielkiej Brytanii. I wygląda na to, że to może być początek większych zmian.

PS Plus jeszcze ratuje sytuację, ale niedługo

Gracze zauważyli w weekend, że nie da się już kupić Entwined na PS4 w kilku regionach, a wszystko wskazuje na to, że Sony powoli usuwa tytuł z cyfrowych półek. Gra nadal widnieje w katalogu PS Plus Extra, ale jeśli rzeczywiście zostanie całkowicie usunięta, to subskrybenci stracą do niej dostęp. Pozostaną tylko ci, którzy wcześniej ją kupili albo zgarnęli z miesięcznej oferty Plus.

Entwined miało swoją premierę w 2014 rokuu. Co ciekawe, było dostępne też na PS3 i PS Vita (choć ten drugi sklep ledwo zipie). Co ciekawe, gra nadal jest dostępna w japońskim PS Store, ale z innych regionów znika po cichu. Z PS3 już prawdopodobnie też została wycofana, choć brak jest oficjalnego potwierdzenia.

Nie wiadomo, dlaczego Sony zdecydowało się na taki ruch. Pixelopus, studio, odpowiedzialne za Entwined, zostało rozwiązane w 2023 roku. Jego druga gra, czyli Concrete Genie, nadal jest dostępna i cieszy się niezłymi opiniami i nadal względnie dużym zainteresowaniem graczy.

Na razie Sony nie skomentowało całej sytuacji. Ale wygląda na to, że jeśli nie złapaliście Entwined wcześniej, to możecie mieć ostatnią szansę. Jeżeli zniknie również z PS Plus Extra, to tytuł w praktyce stanie się niedostępny.

