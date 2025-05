Darmowe DLC czeka na odebranie. Tylko dla posiadaczy PS Plus

Nowe darmowe dodatki do gier już czekają na odebranie. Aby je zdobyć, trzeba posiadać jednak aktywne członkostwo PS Plus.

Jeśli nie macie, a akurat gracie w którąś z tych dwóch (chociaż wcześniejsze dodatki również są nadal dostępne) gier za darmo, warto rozważyć zakup subskrypcji, aby odebrać prezenty i zdobyć przewagę w grach. Tańsze doładowania w Instant-Gaming zdecydowanie pomogą.

Dodatki za darmo dla członków PS Plus!

Maj na PS Plus startuje z niezłym bonusem dla fanów multiplayera. Na PlayStation Store pojawiły się właśnie dwa darmowe pakiety DLC – jeden do Apex Legends, drugi do 3on3 FreeStyle. Oba dostępne są wyłącznie dla aktywnych subskrybentów PS Plus i mogą dać lekką przewagę lub po prostu podrasować Wasze doświadczenia z rozgrywką. Nie trzeba nic płacić – wystarczy mieć aktywną usługę i pobrać dodatki prosto ze sklepu.

Pakiet do 3on3 FreeStyle zawiera całkiem konkretne wsparcie na start: 4999 monet, trzy Bilety Silver Card, jedną Monetę Buff Ball 100% (ważną przez jeden dzień) oraz pięć dużych napojów XP. To dobra okazja, żeby trochę przyspieszyć rozwój swojej postaci i poszaleć na boisku w tym sportowym trybie 3 na 3. Oferta jest ważna do początku czerwca, więc nie ma co zwlekać z odbiorem.

Z kolei dla graczy Apex Legends przygotowano pakiet kosmetyczny – ale całkiem stylowy. W zestawie znajdują się dwie skórki postaci dla Fuse’a i Revenanta. Do tego dwie skórki broni (dla PM Volt i karabinu ładunkowego) oraz dopasowane do bohaterów sztandary. To nie zmienia przebiegu gry, ale jeśli lubicie wyróżniać się wśród tłumu graczy i kolekcjonować unikalne przedmioty, warto sięgnąć po ten pakiet.

Źródło: PS Store